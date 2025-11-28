Avrupa'da savaş paniği: Fransa 18 yaşındaki gençleri askere alacak!

Fransa, 18 ve 19 yaşındakilere yönelik gönüllü askerlik programını 2026’da başlatacak.

Fransa, 2026 yazında gönüllü askerlik hizmeti programı başlatacak.

Program kapsamında, “seferberlik günü” olarak adlandırılan bir seçim sürecinden geçen 18 ve 19 yaşındaki gençler, motivasyonları ve ordunun ihtiyaçları doğrultusunda gönüllü olarak kabul edilecek.

Katılımcılar toplam on ay görev yapacak; bunun ilk bir ayı temel askerlik eğitimi ve silah kullanımı, kalan dokuz ayı ise yalnızca Fransa topraklarında konuşlu askeri birliklerde hizmetle geçecek.

Gönüllüler maaş alacak ve 2015’ten bu yana ülke içinde konuşlandırılan Sentinelle Operasyonu dâhil tüm görevlere katılacak.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, programın 2026’da 3 bin, 2030’da 10 bin, 2035’te ise 50 bin genci kapsamasını hedeflediğini duyurdu.

1996’da askıya alınan ve 2001’de tamamen sona eren zorunlu askerlik sistemine dönülmeyeceğini belirten Macron, bunun için her yıl 600 ila 800 bin gencin silahaltına alınması gerektiğini belirtti.

“Seferberliğe ihtiyacımız var,” diyen Macron, Fransa’nın hazır olması ve saygı görmesi gerektiğini ifade etti.