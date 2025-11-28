  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

“Cezaevinden yeni çıktım zaten bu işi çözün” Fatih Altaylı'nın tehdidine çarpıcı örnek

Fransa savunmada yeni adım: Macron’dan 10 aylık gönüllü askerlik planı

Avukatı duyurdu: Öcalan'a cezaevinde yeni imkanlar sağlandı

ABD’den 2,47 milyar dolarlık dev yatırım: Onlarca KC-46A için imza atıldı

IBAN’a para transferlerinde yeni zorunluluk! 1 Ocak’tan itibaren…

CHP’nin hırsız İmamoğlu davasını manipüle etme girişimi ellerinde patladı: Başsavcılıktan mahkemeyi sabote edenlere tokat gibi cevap

Kimmiş bu AK Partili yetkili? Siz de gelin fotoğraf olmayacak demiş iddiası!

Çin'den tehdit acı bedel ödersiniz

17 ilde yapılan geniş kapsamlı operasyonda 458 gözaltı var! Bakan Yerlikaya: Onlara nefes aldırmayacağız

Diplomatik savaş dolu dizgin
Avrupa Avrupa'da savaş paniği: Fransa 18 yaşındaki gençleri askere alacak!
Avrupa

Avrupa'da savaş paniği: Fransa 18 yaşındaki gençleri askere alacak!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Avrupa'da savaş paniği: Fransa 18 yaşındaki gençleri askere alacak!

Fransa, 18 ve 19 yaşındakilere yönelik gönüllü askerlik programını 2026’da başlatacak.

Fransa, 18 ve 19 yaşındakilere yönelik gönüllü askerlik programını 2026’da başlatacak.

Fransa, 2026 yazında gönüllü askerlik hizmeti programı başlatacak.

Program kapsamında, “seferberlik günü” olarak adlandırılan bir seçim sürecinden geçen 18 ve 19 yaşındaki gençler, motivasyonları ve ordunun ihtiyaçları doğrultusunda gönüllü olarak kabul edilecek.

Katılımcılar toplam on ay görev yapacak; bunun ilk bir ayı temel askerlik eğitimi ve silah kullanımı, kalan dokuz ayı ise yalnızca Fransa topraklarında konuşlu askeri birliklerde hizmetle geçecek.

Gönüllüler maaş alacak ve 2015’ten bu yana ülke içinde konuşlandırılan Sentinelle Operasyonu dâhil tüm görevlere katılacak.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, programın 2026’da 3 bin, 2030’da 10 bin, 2035’te ise 50 bin genci kapsamasını hedeflediğini duyurdu.

1996’da askıya alınan ve 2001’de tamamen sona eren zorunlu askerlik sistemine dönülmeyeceğini belirten Macron, bunun için her yıl 600 ila 800 bin gencin silahaltına alınması gerektiğini belirtti.

“Seferberliğe ihtiyacımız var,” diyen Macron, Fransa’nın hazır olması ve saygı görmesi gerektiğini ifade etti.

İsrail dostu Azerbaycan kanalından alçak propaganda! 'Gazze'de iPhone kuyruğu var'
İsrail dostu Azerbaycan kanalından alçak propaganda! 'Gazze'de iPhone kuyruğu var'

Dünya

İsrail dostu Azerbaycan kanalından alçak propaganda! 'Gazze'de iPhone kuyruğu var'

Bildiri kabul edildi: Türkiye’den Gazze’deki mazlumlar için kritik hamle!
Bildiri kabul edildi: Türkiye’den Gazze’deki mazlumlar için kritik hamle!

Gündem

Bildiri kabul edildi: Türkiye’den Gazze’deki mazlumlar için kritik hamle!

Gazze’de son 24 saatte 5 şehit
Gazze’de son 24 saatte 5 şehit

Dünya

Gazze’de son 24 saatte 5 şehit

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23