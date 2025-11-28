  • İSTANBUL
28 Kasım 1115: Deylemî'nin vefatı (Muhaddis ve Tarihçi)

Onlar; yaşadıkları dönemlere çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bırakıp gittiler. Bugün, Muhaddis ve Tarihçi Deylemî'yi hayırla yâd ediyoruz.

Deylemî, Ebû Şücâ’ Şîrûye b. Şehredâr b. Şîrûye, 445’te (1053) Hemedan’da doğdu. Muhaddis Şehredâr b. Şîrûye’nin babası olup yalancı peygamber Esved el-Ansî’yi öldüren sahâbî Fîrûz ed-Deylemî’nin soyundandır.

İlkiyâ lakabıyla ün yapmıştır. Kur’an’ı ezberledikten sonra hadis tahsili için başta Hemedan olmak üzere Horasan bölgesinin belli başlı ilim merkezlerini dolaştı.



Bağdat’a ve Kazvin’e giderek devrin tanınmış âlimlerinden hadis okudu. Belli başlı hocaları arasında, İbn Zîrek diye anılan Muhammed b. Osman el-Kūmesânî, İbnü’l-Büsrî diye bilinen Ali b. Ahmed, Ebû Amr İbn Mende, Ebü’l-Feth Abdûs b. Abdullah, Ebû Muhammed ed-Dûnî ve Ebü’l-Ferec Ali b. Muhammed el-Cerîrî sayılabilir.

Yüzünün ve ahlâkının güzelliği ve az konuşmasıyla ün yapmış olan Deylemî, 9 Receb 509 (28 Kasım 1115) Pazar günü Hemedan’da vefat etti.

