Ağca’nın İznik’teki sözleri gündemi sarstı! Papa 14. Leo ile görüşme isteğini böyle açıkladı
44 yıl önce Papa II. Ioannes’e yönelik suikast girişimiyle hafızalara kazınan Mehmet Ali Ağca, Papa 14. Leo’nun Türkiye ziyaretini gerekçe göstererek İznik’e geldi. Kendisini “ilahi bir planın merkezinde” gördüğünü savunan Ağca, yıllardır hakkında söylenenlerin gerçeği yansıtmadığını iddia etti.
44 yıl önce Papa II. Loannes'e suikast düzenleyen Mehmet Ali Ağca, Papa 14'üncü Leo ile görüşmek için İznik'e geldi:
"Ben, ilahi bir planın merkezindeyim. Dünya bunu anlayamadı. Yanlış şeyler söyleniyor, yok teröristtir, şudur budur.
Terörist Netanyahu. Netanyahu denilen satanist, Siyonist canavar. Teröristin ta kendisidir. Tabii Vatikan da benimle aynı görüşte.
Papa'ya 'Hoş geldin' diyorum. Umarım bugün, yarın, İznik'te, İstanbul’da oturup konuşuruz, 2 dakika, 3 dakika." ifadelerini kullandı.
Gündem
Son dakika! Papa'yı ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin halkına en büyük borcumuz adalettir