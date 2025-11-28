  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Ağca’nın İznik’teki sözleri gündemi sarstı! Papa 14. Leo ile görüşme isteğini böyle açıkladı
Gündem

Ağca’nın İznik’teki sözleri gündemi sarstı! Papa 14. Leo ile görüşme isteğini böyle açıkladı

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

44 yıl önce Papa II. Ioannes’e yönelik suikast girişimiyle hafızalara kazınan Mehmet Ali Ağca, Papa 14. Leo’nun Türkiye ziyaretini gerekçe göstererek İznik’e geldi. Kendisini “ilahi bir planın merkezinde” gördüğünü savunan Ağca, yıllardır hakkında söylenenlerin gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

44 yıl önce Papa II. Loannes'e suikast düzenleyen Mehmet Ali Ağca, Papa 14'üncü Leo ile görüşmek için İznik'e geldi:

"Ben, ilahi bir planın merkezindeyim. Dünya bunu anlayamadı. Yanlış şeyler söyleniyor, yok teröristtir, şudur budur.

Terörist Netanyahu. Netanyahu denilen satanist, Siyonist canavar. Teröristin ta kendisidir. Tabii Vatikan da benimle aynı görüşte.

Papa'ya 'Hoş geldin' diyorum. Umarım bugün, yarın, İznik'te, İstanbul’da oturup konuşuruz, 2 dakika, 3 dakika." ifadelerini kullandı.

Son dakika! Papa'yı ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin halkına en büyük borcumuz adalettir
Son dakika! Papa'yı ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin halkına en büyük borcumuz adalettir

Gündem

Son dakika! Papa'yı ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin halkına en büyük borcumuz adalettir

Papa 14. Leo'dan Safi Arpaguş'a ziyaret
Papa 14. Leo'dan Safi Arpaguş'a ziyaret

Gündem

Papa 14. Leo'dan Safi Arpaguş'a ziyaret

Papa İstanbul'da! Bazı yollar trafiğe kapatıldı
Papa İstanbul'da! Bazı yollar trafiğe kapatıldı

Gündem

Papa İstanbul'da! Bazı yollar trafiğe kapatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa 14'üncü Leo ile görüştü! Önemli mesajlar neler?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa 14'üncü Leo ile görüştü! Önemli mesajlar neler?

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa 14'üncü Leo ile görüştü! Önemli mesajlar neler?

İznik’te papa alarmı! 2 Bin 300 Polisle Zirve Güvenlik
İznik’te papa alarmı! 2 Bin 300 Polisle Zirve Güvenlik

Gündem

İznik’te papa alarmı! 2 Bin 300 Polisle Zirve Güvenlik

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23