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Son 1 ay kaldı! Maaşlara zam gelecek

Temmuz ayında emeklilerin hem maaşları hem de ek ödemeleri artacak. Emeklilerin maaş artışlarında ise enflasyon verisi belirleyici olacak. İlk beş aylık enflasyon yüzde 4,99 oldu. Haziran ayı enflasyon rakamının da açıklanmasıyla milyonlarca emeklinin maaş zammı netleşecek.

03 Haziran 2019 Pazartesi 18:01
Son 1 ay kaldı! Maaşlara zam gelecek

Yaklaşık 12,3 milyon emeklinin ve 3 milyona yakın memurun gözü Temmuz zammına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına bu yılın ilk yarısında gerçekleşen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranında zam, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 5 artış ve ilk 6 aylık TÜFE yüzde 4'ü aşarsa enflasyon farkı yansıtılacak.

Yüzde 6,5 olması bekleniyor

TÜİK tarafından açıklanan 2019 Mayıs ayı enflasyon rakamında TÜFE artışı yüzde 0,95 oldu. Bu artışla birlikte ilk 5 aydaki enflasyon rakamı da yüzde 4,99 olmuş oldu. Tahminlere göre ise Haziran ayı enflasyon rakamı ile birlikte 2019'un ilk 6 ayında enflasyonun yüzde 6,5 seviyelerinde olması bekleniyor. Eğer enflasyon yüzde 4'ün üzerinde olursa aradaki fark memur ve memur emeklilerinin maaşlarına enflasyon farkı olarak yansıtılacak. Bu durumda memur ve memur emeklileri yüzde 7,5 civarında bir zam alacak.

Ek ödemeler artacak

Temmuz'da maaşlar artacağından, her ay verilen ek ödemelerin tutarları da yükselecek. Maaşın yüzde 4'ü, yüzde 5'i oranında olan ek ödemenin tutarı, yeni aylıktan hesaplanacağı için zamlanacak. Eğer memur maaş katsayısındaki artış Temmuz'da tahmin edildiği gibi yüzde 7,5 olursa, yeni sınır bin 224 lira 81 kuruştan bin 316 lira 67 kuruşa ulaşacak. Yani maaşı bin 316 liranın altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 oranında ek ödeme verilecek. Örneğin; net maaşı bin lira olan bir SSK emeklisi bin 50 lira alıyorken; Temmuz zammı yüzde 6,5 olursa net maaşı bin 65 liraya, eline geçecek para bin 118 liraya çıkacak.

Kesin rakam Temmuz'da netleşecek

İlk 5 aylık enflasyon rakamının belli olması ile birlikte emeklilere ve memurlara yapılacak zam oranı da netleşmeye başladı. TÜİK tarafından açıklanan 2019 Mayıs ayı enflasyon rakamlarına göre ilk 5 aydaki enflasyon yüzde 4,99 olarak belirlendi. Yani emeklilere bugün zam yapılsa bu zam oranı yüzde 4,99 olarak belirlenecek. Ancak bu orana 2019 Haziran ayı enflasyon rakamı da eklenecek. Haziran ayı enflasyon rakamının da belli olmasının ardından emeklilere ve memurlara yapılacak 2019 Temmuz zammı da tam olarak netleşmiş olacak.

3 Temmuz'da açıklanacak

Emekli ve memurlara yapılacak 2019 Temmuz zammı TÜİK'in Haziran ayı enflasyon rakamını açıklaması ile belli olacak. 2019 Haziran ayı enflasyon rakamının ise TÜİK tarafından 3 Temmuz Çarşamba günü açıklaması öngörülüyor.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 18:01
  1. Tüketici Fiyat Endeksi
  2. TÜİK

YORUM YAZ

  • uyan tcuyan tc26 dk önce
    2000 senesi sonrası emeklilerin intibak zamlarından ses seda yok. iç etti akp intibak zamlarını

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