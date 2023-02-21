Sömürgeci medyaya büyük tepki! Depremzedeler Fox TV muhabirini kovdu

Türkiye, 6 Şubat’ta yaşanan şiddetli depremlerin ardından kenetlendi. Merkez üssü Kahramanmaraş olan afet, geniş bir coğrafyada hissedildi.

Toplamda 11 ili vuran deprem, şehirleri enkaza çevirdi. Büyük bir yıkımın olduğu ve bilançonun giderek ağırlaştığı asrın felaketinde, devletin tüm kurumları harekete geçti.

Binlerce insanın hayatını kaybettiği 11 ilde büyük bir özveri ile çalışmalar devam ederken, muhalif yayın mecralarında ise yersiz eleştirilerle karalama kampanyası yapılıyor.

FOX TV ŞOKA UĞRADI

Bu konuda en çok yayın yapan kanallardan biri olan Fox TV, Kahramanmaraş‘ta yaptığı yayında büyük bir şoka uğradı.

PROVAKATİF YAYINA VATANDAŞ ENGEL OLDU

Yaptığı provakatif yayınlarla dikkat çeken Fox TV muhabiri, kendisine mikrofon uzatılan depremzedenin, “Yapmayın insanlar ölmüş yapmayın ya. Herkes can derdinde daha siz çekme derdindesiniz.” tepkisiyle karşılaştı.

‘ÇEK GİT’

Daha sonra anonsuna devam eden muhabir, başka bir vatandaş tarafından gelen “Çekilin gidin, kırarım bunu. Kırdırmadan çek git ne olursun. Git kelimesini anlıyorsun değil mi?” sözleriyle bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldı.

YAYINI KESTİLER

Büyük bir tepkiyle karşılaşan ve bölgeden uzaklaşan muhabirin imdadına ise Selçuk Tepeli yetişti.

Tepeli, “Sevgi tamam.”diyerek yayına ara verdi.