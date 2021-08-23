Sömürgeci IMF, ağzındaki baklayı çıkardı! "Aşı politikası, sağlık değil ekonomik politikadır" itirafı!

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Türk Her Yerde Platformu Kurucusu Mustafa Tanyeri, IMF Başkanı Kristalina Georgieva'nın yaptığı çarpıcı konuşmasını paylaştı.

Tanyeri, sömürgeci zihniyetin modern hali olan IMF'nin itirafını paylaştığı tweette şu ifadelerde bulundu:

IMF'in yeni başkanı Bulgar Kristalina Georgieva açık açık söylüyor kardeşim. Bu iş sağlık meselesi değil, ekonomik diyor. Sen ise aşı olayım, ölmeyeyim diyorsun. Saf mısın, salak mısın, ben sana ne diyeyim. Bak kadın şunu diyor:

"Bu yıl ve gelecek yıl, aşı politikası, ekonomik bir politikadır. Hatta geleneksel mali araçlarla tanımlanan politikalardan bile daha yüksek önceliklidir. Neden mi? Çünkü, aşı olmadan, dünya ekonomisini çeviremeyiz"

Bak bu kadar açık hatunun söylediği. Sen aşı olursan, ekonomi işleyecek. Anladın mı? Yok, yine anlamadın...