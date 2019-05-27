0553 313 94 23

Sömürgeci haydutlar yine Akdeniz'e çöreklendi!

Bir asır önce zengin petrol rezervlerine sahip Irak, Suriye, Libya, Kudüs, Hicaz ve Yemen'i, Osmanlı'dan koparıp alan sömürgeci devletler bu kez Doğu Akdeniz'i Türkiye'den gasp etmek için geldi.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 13:58
Sömürgeci haydutlar yine Akdeniz'e çöreklendi!

Birinci Dünya Savaşı'nda Bağdat, Basra, Musul, Kerkük, Halep, Şam, Libya, Hicaz, Yemen, Kudüs, Kafkasya ve Balkanlar Osmanlı'dan koparıldı. Ölümü gösterip sıtmaya razı ettiler. 7 ayrı devlete karşı beş ayrı cephede kazandığımız zaferleri, masada bırakıp kalktık. Dünyanın en zengin petrol yatakları ve en münbit toprakları elimizden çıktı.

Pirana sürüsü gibi

Bir asır sonra Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs kıyılarında yani Türkiye'nin kıta sahanlığı içerisinde keşfedilen ve 3 trilyon dolar değer biçilen petrol-doğalgaz yataklarını yağmalamak için toplanıp yine geldiler. ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Yunanistan, İsrail ve İtalya en güçlü savaş gemileriyle Türkiye'ye karşı birleşti. Aynı işgal senaryosunu oynamaya başladılar.

Türk ordusu teyakkuzda

Türkiye bir yandan iki sondaj gemisiyle bölgede gaz ve petrol aramaları yaparken bir yandan da mavi vatan olarak adlandırdığı denizlerdeki hakimiyetini güçlendiren deniz tatbikatları gerçekleştiriyor. Yerli üretim gemi katili füzelerini deniyor. ABD ise Yunanistan'ı üzerimize salıp, ani bir baskınla Türk donanmasını yok etme planları kuruyor.

Ankara fırtınaya hazırlanıyor

RUM Medyası, Kıbrıs'ta sondaj çalışmaları başlatan 'Fatih'in varlığından dolayı bölgede endişe verici bir sessizliğin hakim olduğunu yazdı. Fileleftheros gazetesi 'Ankara fırtınaya hazırlanıyor başlığı ile verdiği haberinde; bölgede sıcak bir olay çıkma senaryosunun daha görünür hale geldiğini savundu ve Yunan hükümetinin bu ihtimalden söz ettiğini hatırlattı. Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geri çekilip, 'Fatih' gemisini geri çağırmasını hiç kimsenin düşünmediğine de vurgu yapıldı.

Türkiye'ye 60 km

Askeri araçların, Romanya, Bulgaristan ve Macaristan'da yapılacak çok uluslu Saber Guardian-2019 tatbikatında kullanılacağı ileri sürüldü. Sevkıyatın Polonya yerine Türkiye'ye 60 km mesafedeki Dedeağaç'a yapılması ve araç-gereçlerin tatbikat ihtiyaçlarının çok üzerinde olması dikkat çekti. (Ortadoğu)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 13:58
  1. Ankara
  2. akdeniz
  3. sömürgeci

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Van TSO’da mesleki yeterlilik belgeleri veriliyor
    1. Van TSO’da mesleki yeterlilik..
    2. Hazro’da intikam pususu: 2 ölü, 2..
    3. Milli Mücadele’nin 100. yılında..
    4. Rumlar panikte! Türkiye fırtınaya..
    5. 27 Mayıs Darbesine tepki için bir..
    6. Kosova'da "Olimpik Gün" kutlamaları
    7. Edin Dzeko Türkiye’de
    8. Fransa’daki patlamada 2 şüpheli..
    9. Beyşehir’de zabıtadan çarşı esnafına..
    10. Beyşehir’de zabıtadan çarşı esnafına..
    11. Tunceli, Dünya Rafting Şampiyonasına..
    12. Ödemişli anne kayıp kızını arıyor
    13. Bin öğrenciden ’akran zorbalığına’..
    14. Resmen açıklandı! Diriliş Ertuğrul'da..
    15. Kireç kuyusuna düşen vatandaş ve..
    16. "Bir daha Fenerbahçe'de görev..
    17. THY alımları ne zaman? THY alım..
    18. İsmi Fenerbahçe ile anılan..
    19. Yozgat Bozok Üniversitesi’nde..
    20. “Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi”nin..
    Bakandan korkutan açıklama: Türkiye'ye füzeyle saldırabilirler
    Bakandan korkutan açıklama: Türkiye'ye füzeyle saldırabilirler
    NASA şaşkına döndü! Türk bilim insanına sordu
    NASA şaşkına döndü! Türk bilim insanına sordu
    S-400 Şizofren NATO’culara kafayı yedirtti! Kendi uçaklarımızı vurmak için alıyormuşuz
    S-400 Şizofren NATO’culara kafayı yedirtti! Kendi uçaklarımızı vurmak için alıyormuşuz
    Erdoğan’ın çağrısı geniş yankı buldu! Sosyal medyada #ReistenÇağrı fırtınası
    Erdoğan’ın çağrısı geniş yankı buldu! Sosyal medyada #ReistenÇağrı fırtınası
    Gezi’deki İş Bankası kıyağı bu kez Halkbank’a sıçradı! Boz’un 100 bin liralık bağışı mizansen çıktı
    Gezi’deki İş Bankası kıyağı bu kez Halkbank’a sıçradı! Boz’un 100 bin liralık bağışı mizansen çıktı

    Günün Karikatürü

    26 Mayıs 2019
    Melih Gökçek, CHP’lilere böyle çaktı! 'Halk TV'de çık karşıma'
    Melih Gökçek, CHP’lilere böyle çaktı! 'Halk TV'de çık karşıma'
    "Ailelerimiz var, izin vermeyeceğim" dedi, eşcinsel sapkınlar kudurdu!
    "Ailelerimiz var, izin vermeyeceğim" dedi, eşcinsel sapkınlar kudurdu!