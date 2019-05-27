Sömürgeci haydutlar yine Akdeniz'e çöreklendi!

Birinci Dünya Savaşı'nda Bağdat, Basra, Musul, Kerkük, Halep, Şam, Libya, Hicaz, Yemen, Kudüs, Kafkasya ve Balkanlar Osmanlı'dan koparıldı. Ölümü gösterip sıtmaya razı ettiler. 7 ayrı devlete karşı beş ayrı cephede kazandığımız zaferleri, masada bırakıp kalktık. Dünyanın en zengin petrol yatakları ve en münbit toprakları elimizden çıktı.

Pirana sürüsü gibi

Bir asır sonra Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs kıyılarında yani Türkiye'nin kıta sahanlığı içerisinde keşfedilen ve 3 trilyon dolar değer biçilen petrol-doğalgaz yataklarını yağmalamak için toplanıp yine geldiler. ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Yunanistan, İsrail ve İtalya en güçlü savaş gemileriyle Türkiye'ye karşı birleşti. Aynı işgal senaryosunu oynamaya başladılar.

Türk ordusu teyakkuzda

Türkiye bir yandan iki sondaj gemisiyle bölgede gaz ve petrol aramaları yaparken bir yandan da mavi vatan olarak adlandırdığı denizlerdeki hakimiyetini güçlendiren deniz tatbikatları gerçekleştiriyor. Yerli üretim gemi katili füzelerini deniyor. ABD ise Yunanistan'ı üzerimize salıp, ani bir baskınla Türk donanmasını yok etme planları kuruyor.

Ankara fırtınaya hazırlanıyor

RUM Medyası, Kıbrıs'ta sondaj çalışmaları başlatan 'Fatih'in varlığından dolayı bölgede endişe verici bir sessizliğin hakim olduğunu yazdı. Fileleftheros gazetesi 'Ankara fırtınaya hazırlanıyor başlığı ile verdiği haberinde; bölgede sıcak bir olay çıkma senaryosunun daha görünür hale geldiğini savundu ve Yunan hükümetinin bu ihtimalden söz ettiğini hatırlattı. Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geri çekilip, 'Fatih' gemisini geri çağırmasını hiç kimsenin düşünmediğine de vurgu yapıldı.

Türkiye'ye 60 km

Askeri araçların, Romanya, Bulgaristan ve Macaristan'da yapılacak çok uluslu Saber Guardian-2019 tatbikatında kullanılacağı ileri sürüldü. Sevkıyatın Polonya yerine Türkiye'ye 60 km mesafedeki Dedeağaç'a yapılması ve araç-gereçlerin tatbikat ihtiyaçlarının çok üzerinde olması dikkat çekti. (Ortadoğu)