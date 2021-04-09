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Dünya Sömürgeci alçaklar! Çaldıklarını daha yeni iade edecekler
Dünya

Sömürgeci alçaklar! Çaldıklarını daha yeni iade edecekler

İngiltere'deki Canterbury Kilisesi, Nijerya'nın Benin Krallığı dönemine ait kültür varlıklarından bazılarını iade edeceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 03:59:00 -
Sömürgeci alçaklar! Çaldıklarını daha yeni iade edecekler

Ulusal basındaki haberlere göre, Canterbury Kilisesi tarafından yapılan açıklamada, 1982'de Bendel Valisi Ambrose Folorunsho Alli'nin dönemin başpiskoposa hediye ettiği Benin Krallığı dönemine ait iki bronz heykelinin Nijerya'ya iade edileceği belirtildi.

Bronzların iade edilmesi için kilise ile Nijerya hükümetin arasında görüşmeleri sürdüğü aktarılan açıklamada, bronzların 1897'de İngiliz orduları tarafından çalınan Benin Krallığına ait eserlerin tekrar toplamak için başlatılan dijital projeye ekleneceği kaydedildi.

İngiltere'deki Aberdeen Üniversitesi, geçen ay Benin Krallığı dönemine ait bronzdan "Oba" (kral) heykelini Nijerya'ya iade edeceğini açıklamıştı.

Nijerya'nın sömürge öncesi ve kolonyal dönemde çalınan Benin bronzları da dahil olmak üzere yüzlerce eseri, ABD ve Avrupa ülkelerindeki çeşitli müzelerde bulunuyor.

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