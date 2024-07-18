Somon ihracatı yükseldi!

Türkiye'nin somon ihracatı, yılın ilk 6 ayında yıllık bazda yüzde 26 artışla 204 milyon 291 bin dolara yükseldi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlenen bilgiye göre, iç sulardaki kurulu çiftliklerde belli bir ağırlığa ulaştıktan sonra Karadeniz'deki deniz kafeslerine aktarılarak yetiştirilen Türk somonunda, Ocak-Haziran 2023'te 162 milyon 661 bin 489 dolar olan ihracat, bu yılın aynı döneminde 204 milyon 291 bin 321 dolara ulaştı.

İhraç edilen ürün miktarı ise 22 bin 566 tondan 36 bin 490 tona çıktı.

Böylece yılın ilk yarısındaki Türk somonu ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla miktarda yüzde 62, değerde yüzde 26 arttı. AA

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