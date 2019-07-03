Somon DNA ile vücudunuzu gençleştirin

Dr. Emre Tambay, Somon DNA hakkında bilgiler verdi.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Emre Tambay, “Somon DNA hücre yapımını destekleyen polinükleotid bir moleküldür. Pİ sistem Somon DNA ve hyalüronik asit moleküllerinden oluşan patentli bir teknolojidir. Bu protokol cilt yapısını destekler, güçlendirir ve derinlemesine cilt nemlendirilmesini sağlar. Kollajen ve elastin stimülasyonu ile cildin sıkılığını, elastikiyetini ve parlaklığını arttırır. UVB nedeniyle oluşan radyasyon hasarını engeller. Etkin cilt yenilenmesi ve yapılandırılmasını sağlar. Pürüzsüz, sağlıklı görünen ve daha aydınlık bir cilde sahip olan kişi yepyeni bir ışıltı kazanır. Pİ sistemin içerdiği Somon DNA ve hyalüronik asit molekülleri ayrı 2 enjektör şeklinde olup, cilt altına yüzeysel enjeksiyonlar şeklinde 4 seansta dönüşümlü olarak uygulanır” dedi.

Dr. Tambay, Pİ sisteminin hangi amaçlarla uygulandığını şöyle sıraladı:

“Pİ sistem en sık; Cilt yapısının düzenlenmesinde, yüz, boyun-dekolte, el, dudak bölgelerinin yenilenmesi, onarımı ve gençleştirilmesinde, göz çevresinin aydınlatılması ve yeniden yapılandırılmasında (şişlik ve koyu halkaların giderilmesinde) akne skarlarının tedavisinde kullanılır.”

Stres, çevresel faktörler, düzensiz beslenme ve sigara içmeye bağlı durumların cildin yaşlanmasını hızlandırdığını kaydeden Dr. Tambay, “Cilt renginin değişmesi, dolgunluğunun azalarak sağlıklı görünümünü kaybetmesi sonrasında ince kırışıklıklar belirgin hale gelmektedir. Cildinizde doğal olarak bulunan, parlak ve sağlıklı görüntüyü sağlayan hyalüronik Asit’in de 20’li yaşlardan sonra azalmaya başlaması olumsuz etkiyi daha da arttırmaktadır. Cildin belirli bölümlerinde azalan volümü geri kazanmak. Ciltte zamanla azalan hyalüronik Asit miktarını arttırarak, sağlıklı ve doğal görünümlü bir cilde sahip olmak. 20’li yaşlardan sonra azalan hyalüronik Asit etkisiyle, ihtiyaç duyulan volüm desteği, yeniden yapılandırma ve hidratasyonu arttırmak için doktorunuz tarafından cildiniz değerlendirilerek uygulama yapılabilir. Tüm cilt tiplerinde yanak boşlukları, çene bölgesi ve etrafı, üst yanak, elmacık kemikleri etrafındaki bölgeler, el üstü, boyun ve dekolte bölgesi dahil tüm yüze güvenle uygulanabilir. İçeriğindeki farklı Hyalüronik Asit yoğunlukları ve yapısı nedeniyle hastanın ihtiyacına göre şekillendirilebilir. Aynı uygulama sırasında, uygulama tekniğine göre hem istenilen bölgelere volüm hem de serbest Hyalüronik Asit etkisiyle cildin yapılandırılması sağlanarak anında sağlıklı ve parlak bir görünüm elde edilebilir. Uygulama yapıldıktan hemen sonra sonuçları ortaya çıkmaya başlar. Uygulama yapılan kişinin cilt yapısına göre 6-8 ay kadar kalıcılık sağlar. Uygulamanın düzenli yapılmasına bağlı olarak bu etki kalıcılığını uzun süre arttırmaktadır. Asıl amaç sağlıklı bir cildin temelini atmaktır. İçerisinde alerjik reaksiyona sebep olabilecek proteince nükleik asit bulunmadığı için son derece sağlıklı ve güvenilir özelliğe sahiptir” açıklamalarında bulundu.