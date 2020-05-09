Somon balığı nasıl pişirilir?

Filetolara Tuz ve karabiber serperek elinizle her tarafına yedirin. Teflon tavaya 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyup balıkları yerleştirin. Orta ateşte her bir yüzünü 4-5 dk kadar pişirin. Yeşillik, limon ve domates ile servis yapabilirsiniz.

Somon balığı nerede bulunur?

Hem tatlı suda, hem de denizde yaşayan Som balıkları, özellikle kuzey yarım küredeki ılıman denizlerde yaşamaktadırlar. Som balıkları, Atlantik ve Büyük Okyanusta da kalabalık sürüler halinde yaşamaktadırlar. Somon balıkları, yapı itibariyle yırtıcı, çevik ve obur özelliklerine sahiptirler.

Fırında somon balığı nasıl pişer?

1 adet bütün somon filetoyu börek dilimi büyüklüğünde 6-7 parçalık porsiyonlara ayırın. Balıkları fırın tepsisine yerleştirin. Üzerine tuz, karabiber ve sızma zeytinyağı serpip, defne yapraklarını dizin. Fırında, 175 derece, 18-20 dakika kadar pişirin, sıcak olarak servise sunun.