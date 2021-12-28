Sömestr tatili ne zaman 2022? Yarıyıl tatili ne zaman ayın kaçında?
Okullar ne zaman tatil olacak? Öğrenciler ve alileler karnelerin ne zaman dağıtılacağını araştırmaya başladı. Pek çok öğrenci “Okullar ne zaman tatil olacak?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, 15 tatili ne zaman? Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak?
Ocak ayı öncesinde pek çok kişi karne tatilinin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Karneler ne zaman dağıtılacak? Karne tatili ne zaman?
Sömestr tatili ne zaman 2022? Yarıyıl tatili ne zaman ayın kaçında?
2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. Hafta sonu tatilinin ardından öğrenciler 7 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak.
Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.