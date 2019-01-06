Sömestr tatili cep yakacak

Buğra Kardan

15 günlük sömestr tatili ekonomiye olumlu katkı sunacak. Kayak merkezlerinin tıklım tıklım dolacağı; kültür turlarının rağbet göreceği tatil, bütçeleri zorlayacak. Zira otel ve tur maliyetleri yüzde 20 arttı. Turizm sektörü temsilcileri, bu durumu enflasyonun yükselişine bağlıyor.

Otel fiyatları 500 TL’den başlıyor

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, kayak otellerinin fiyatlarının yüzde 25-30 arttığına işaret etti. Fiyat artışlarında ürün ve hizmet bedellerinin yukarı yönlü eğiliminin rol oynadığına dikkat çeken Polatoğlu, “Şu anda gecelik konaklama ücreti Uludağ ve Kartalkaya’da 500 liradan, Palandöken’de 450 liradan başlıyor” dedi.

Polatoğlu, kültür ve doğa turlarının fiyatlarının da yüzde 20-25 oranında zamlandığını dile getirdi. Tarifenin bölgeye göre değiştiğini kaydeden Polatoğlu, “Örneğin Karadeniz’e gitmenin, bir hafta süreyle Trabzon’u, Rize’yi ve Artvin’i turlamanın bedeli bin 450 lira. Kapadokya’da 5 gün kalıp doğal güzellikleri görmenin ederi de 950 lira” ifadelerini kullandı.

Polatoğlu, tatilcilere “Kayak otellerinde 6-7 gün konaklamak için en az 3 bin ila 3 bin 500 lira, 5 günlük turlara dahil olmak için de bin ila bin 500 lira ayırın” tavsiyesinde bulundu.

Doluluk yüzde 90’ı aştı

Yarıyıl tatili öncesinde kayak merkezlerine talep arttı. Uludağ, Kartalkaya, Ilgaz, Erciyes ve Palandöken gibi bölgelerde otel doluluk oranları yüzde 90’ı aştı.

Sarıkamış’ta oranın yüzde 95’i bulduğunu vurgulayan Polatoğlu, “Geçtiğimiz senelerde elde edilen rakamlar, olumlu veriler 2019 kış dönemi için umutlarımızı arttırıyor” diye konuştu. Kayak otellerinin doluluk oranlarının sömestr döneminde yüzde 100’e dayanacağını öngören Polatoğlu, turlara da rekor katılımın olacağı tahminini paylaştı.

Yurt dışı tur satışları patladı

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Polatoğlu, bu kış yurt dışı turların da ilgi odağı olduğunu söyledi. İtalya, Endülüs, Benelüx, Bangkok, Hindistan, Nepal, Vietnam, Japonya ve Karaçi turlarının müşterisinin arttığını aktaran Polatoğlu, “Fiyatlar da bölgelere, uçak ücretlerine göre farklılaşıyor. Haliyle Uzak Doğu turları daha pahalı” dedi.