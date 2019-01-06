0553 313 94 23

Sömestr tatili cep yakacak

Sömestra kısa bir süre kala tatil için kayak otellerini seçecek olan tatilcilere kötü haber geldi. Otel ve tur maliyetlerinin yüzde 20 arttığı sektörde, tatil maliyeti bütçeleri zorlayacak.

06 Ocak 2019 Pazar 10:05
Sömestr tatili cep yakacak

 Buğra Kardan 

15 günlük sömestr tatili ekonomiye olumlu katkı sunacak. Kayak merkezlerinin tıklım tıklım dolacağı; kültür turlarının rağbet göreceği tatil, bütçeleri zorlayacak. Zira otel ve tur maliyetleri yüzde 20 arttı. Turizm sektörü temsilcileri, bu durumu enflasyonun yükselişine bağlıyor.

Otel fiyatları 500 TL’den başlıyor

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, kayak otellerinin fiyatlarının yüzde 25-30 arttığına işaret etti. Fiyat artışlarında ürün ve hizmet bedellerinin yukarı yönlü eğiliminin rol oynadığına dikkat çeken Polatoğlu, “Şu anda gecelik konaklama ücreti Uludağ ve Kartalkaya’da 500 liradan, Palandöken’de 450 liradan başlıyor” dedi.

Polatoğlu, kültür ve doğa turlarının fiyatlarının da yüzde 20-25 oranında zamlandığını dile getirdi. Tarifenin bölgeye göre değiştiğini kaydeden Polatoğlu, “Örneğin Karadeniz’e gitmenin, bir hafta süreyle Trabzon’u, Rize’yi ve Artvin’i turlamanın bedeli bin 450 lira. Kapadokya’da 5 gün kalıp doğal güzellikleri görmenin ederi de 950 lira” ifadelerini kullandı.

Polatoğlu, tatilcilere “Kayak otellerinde 6-7 gün konaklamak için en az 3 bin ila 3 bin 500 lira, 5 günlük turlara dahil olmak için de bin ila bin 500 lira ayırın” tavsiyesinde bulundu.

Doluluk yüzde 90’ı aştı

Yarıyıl tatili öncesinde kayak merkezlerine talep arttı. Uludağ, Kartalkaya, Ilgaz, Erciyes ve Palandöken gibi bölgelerde otel doluluk oranları yüzde 90’ı aştı.

Sarıkamış’ta oranın yüzde 95’i bulduğunu vurgulayan Polatoğlu, “Geçtiğimiz senelerde elde edilen rakamlar, olumlu veriler 2019 kış dönemi için umutlarımızı arttırıyor” diye konuştu. Kayak otellerinin doluluk oranlarının sömestr döneminde yüzde 100’e dayanacağını öngören Polatoğlu, turlara da rekor katılımın olacağı tahminini paylaştı.

Yurt dışı tur satışları patladı

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Polatoğlu, bu kış yurt dışı turların da ilgi odağı olduğunu söyledi. İtalya, Endülüs, Benelüx, Bangkok, Hindistan, Nepal, Vietnam, Japonya ve Karaçi turlarının müşterisinin arttığını aktaran Polatoğlu, “Fiyatlar da bölgelere, uçak ücretlerine göre farklılaşıyor. Haliyle Uzak Doğu turları daha pahalı” dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 10:05
  1. Trabzon
  2. Rize
  3. Artvin
  4. sömestr tatili
  5. Kayak merkezleri
  6. Turizm sektörü
  7. Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu
  8. Uludağ
  9. Kartalkaya
  10. Palandöken
  11. kültür ve doğa turları
  12. Kapadokya
  13. Ilgaz
  14. Erciyes
  15. Sarıkamış
  16. Uzak Doğu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sadık Çiftpınar'dan Yeni Malatyaspor'a veda mesajı
    1. Sadık Çiftpınar'dan Yeni Malatyaspor'a..
    2. Gazişehir Gaziantep yeni..
    3. 4,5G abone sayısı 3G’lileri 8’e katladı
    4. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    5. Burdur’dan ABD’ye teknoloji ihracatı
    6. 2 milyondan fazla kişiyi..
    7. İran ile Rusya'dan Hazar'da ortak..
    8. Haftanın tarihine bakış
    9. Sadık Çiftpınar, Fenerbahçe kampına..
    10. Eczane poşetleri ücretsiz olacak
    11. Taraftarlar, barış için bir araya geldi
    12. Kuzey Irak'a hava harekatı: 7 terörist..
    13. Kapadokya’da yarım milyon kişi balonla..
    14. Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan..
    15. Yabancı turist hedefi 50 milyon
    16. İhracatın lokomotifi oldular
    17. Dayanışma ruhuyla güçlenerek büyüyoruz
    18. Bakanlık yayınladı! Kahramanlar..
    19. 17 kırsal bölgeden 1500 kadın ‘önce..
    20. Honda, 2018 yılını satış rekoru ile..
    Yüzde 55 zammı duyan sokağa çıktı! Ülke ayakta
    Yüzde 55 zammı duyan sokağa çıktı! Ülke ayakta
    Görüntüler ilk kez paylaşıldı! 'Tümünü yeryüzünden siler'
    Görüntüler ilk kez paylaşıldı! 'Tümünü yeryüzünden siler'
    Deniz Çakır hakkında suç duyurusu
    Deniz Çakır hakkında suç duyurusu
    Biz "ölülerimizi" hayırla yad ederiz, müptezel 'Hergele'!
    Biz "ölülerimizi" hayırla yad ederiz, müptezel 'Hergele'!
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Maaşlara 3 ayrı zam yolda
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Maaşlara 3 ayrı zam yolda

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    Binlerce kişiye emeklilik yolu açılıyor
    Binlerce kişiye emeklilik yolu açılıyor
    Fotoğraflar az önce geldi... İstanbul'un 2 ilçesi karlar altında
    Fotoğraflar az önce geldi... İstanbul'un 2 ilçesi karlar altında