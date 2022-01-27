Sömelek köfte tarifi nasıl yapılır? Kolay tarif

Sömelek köfte tarifi

Sömelek köfte tarifi için malzemeler

1,5su bardağıince bulgur(çiğ köftelik)

1/2çay bardağıirmik

300gramyağsız kıyma

1tatlı kaşığıpul biber

1,5çay bardağıılık su

1çay kaşığıtuz

1çay kaşığıkarabiber

Sosu İçin:

2yemek kaşığıtereyağı

2yemek kaşığısıvı yağ

1çay kaşığıtoz kırmızı biber

1çay kaşığıkuru nane

1çay kaşığıpul biber

Üzeri İçin:

1su bardağıçırpılmış yoğurt

Sömelek köfte tarifi nasıl yapılır?

Geniş bir tepside çiğ köftelik bulgur ve 1,5 çay bardağı ılık suyu karıştırın ve 5 dakika bekleyip bulgurların şişmesini bekleyin. İrmik, kıyma, tuz, pul biber ve karabiberi ekleyip tüm malzemeler birbirine iyice karışıp, macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Kıymalı harçtan serçe parmağı kalınlığında köfteler hazırlayın. Kaynayan suyun içerisinde köfteleri yaklaşık 5-6 dakika kadar pişirin. Pişen köfteleri kaynayan suyun içerisinden alın. Geniş bir tavada tereyağ, sıvı yağ, pul biber, toz kırmızı biber ve kuru naneyi kızdırın. Sömelek köfteleri kızdırdığınız yağın içerisine atın ve bir iki kere çevirdikten sonra ocaktan alın. Servis tabağına aktardığınız köftelerin üzerine çırpılmış yoğurt ve tavada kalan tereyağından biraz gezdirin ve sevdiklerinizle afiyetle tüketin.