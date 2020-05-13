Soma'yı da istismar ettiler! Ankara'da skandal
Ankara'da Madenci anıtı önünde Soma'da hayatını kaybeden işçileri istismar ederek izinsiz açıklama yapmaya çalışan şahıslara polis müdahale etti, 10 kişi gözaltına alındı. Şahıslar, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralının da ihlal olmasına sebep oldu.
Ankara'da Madenci anıtı önünde Soma'da hayatını kaybeden işçileri bahane ederek izinsiz açıklama yapmaya çalışan şahıslara polis müdahalede bulundu.
İzinsiz açıklamada Aka-Der, Alınteri, BDSP, Birleşik İşçi Kurultayı Ankara, Devrimci Parti, ESP, Halkevleri, HDP, İşçi Gazetesi, Kaldıraç, Karala ve Partizan imzacıydı.
Soma'da hayatını kaybeden işçileri istismar ederek izinsiz açıklama yapmaya çalışan şahıslara polis müdahalede bulundu. En az 10 kişi gözaltına alındı.
Şahıslar, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralının da ihlal olmasına sebep oldu.