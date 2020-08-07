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Aktüel

Somali’yi kasırga vurdu: 9 ölü

Yeniakit Publisher
2020-08-07 15:54:16 -
Somali’yi kasırga vurdu: 9 ölü

MOGADİŞU (AA) - Somali’nin güneyindeki Jubaland eyaletinde meydana gelen kasırgada 9 kişi hayatını kaybetti.

Jubaland eyaleti yetkililerinin yerel basına yaptığı açıklamaya göre, kasırga sahildeki 17 teknenin kaybolmasına yol açtı.

Kasırgada 9 kişi öldü, 12 kişi de yaralandı.

Ölü ve yaralıların çoğunluğunun Hint Okyanusu kıyılarında avlanan balıkçılardan oluştuğu aktarıldı.

Somali Afet Yönetim Ajansı, geçen hafta, halka ülkeyi kasırga ve sel gibi doğal afetlerin vuracağı uyarısında bulunmuştu.

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