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Dünya Somali'ye ne kadar hibe gönderildi?
Dünya

Somali'ye ne kadar hibe gönderildi?

Somali'ye ne kadar hibe yardımı gönderilecek? Türkiye hem yurt içinde hem de yurt dışında mazlumların ve mağdurların yanında olmaya devam ediyor. Türk milleti tarihine yakışır bir şekilde yardıma muhtaç ülkelere el uzatmaya devam ediyor. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Somali’ye bir yılda 30 polyon dolarlık hibe yardımında bulunulacak. İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 09:19:00 - 2021-08-05 09:27:45
Somali'ye ne kadar hibe gönderildi?

Son dakika haberine göre, Resmi Gazete’de yayımlanan 'Milletlerarası Andlaşma' ile Somali’ye bir yılda 30 milyon dolarlık hibe kararı alındı. Kararda, Somali'ye aylık yardımın ise 2.5 milyon dolar olacağı bildirildi. Somali'nin hibeyi, bütçe finansmanı ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amaçları için kullanacağı kaydedildi. 

Hibenin, Somali'nin mali kuralları, idari düzenlemeleri ve uygulamalarına uygun olarak denetleneceği ifade edildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin "Donör", Somali Federal Cumhuriyeti'nin "Alıcı" olarak anıldığı anlaşmada şu ifadelere yer verildi:

1. Donör, iç hukuku ve yıllık bütçe ödenekleri çerçevesinde, alıcıya aylık 2.500.000 ABD doları olmak üzere 30.000.000 ABD dolarını aşmayacak şekilde hibe nitelikli bir finansal katkı sağlayacaktır.

2. Alıcı hibeyi bütçe finansmanı ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amaçları için kullanacaktır. 

3. Hibe, alıcının mali kuralları, idari düzenlemeleri ve uygulamalarına uygun olarak denetlenecektir. Resmi Gazete detayı için tıklayın

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