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Aktüel

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türkiye Maarif Vakfı Okuluna yakın bölgede patlama sesi duyuldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 11:25:52 -
Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türkiye Maarif Vakfı Okuluna yakın bölgede patlama sesi duyuldu.
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