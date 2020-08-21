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Aktüel Somalili korsanlardan kurtarılan 3 İranlı 5 yıl sonra ülkeye döndü
Aktüel

Somalili korsanlardan kurtarılan 3 İranlı 5 yıl sonra ülkeye döndü

Yeniakit Publisher
2020-08-21 15:47:16 -
Somalili korsanlardan kurtarılan 3 İranlı 5 yıl sonra ülkeye döndü

ANKARA (AA) - Somalili korsanların 2015'te kaçırdığı 21 İranlı balıkçıdan bugüne kadar esareti süren ve dün kurtarıldıkları açıklanan son 3 kişinin ülkeye döndüğü bildirildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, isimleri Abdullah Nohani, İbrahim Beluçniya ve Cemaleddin Dehvari olan Beluç asıllı İran vatandaşları, Tahran'daki İmam Humeyni Havaalanına ulaştı.

İran devlet televizyonu, dün 2015'ten bu yana Somali'de korsanlar tarafından esir tutulan 3 balıkçının, İstihbarat Bakanlığının, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü ve Dışişleri Bakanlığı ile iş birliği sonucunda kurtarıldığını duyurmuştu.

- Balıkçılar fidye amacıyla kaçırılmıştı

Somalili korsanlar Mart 2015'te Sistan-Beluçistan eyaletinin güneyindeki Umman Denizi açıklarında, içinde İranlı 21 balıkçının bulunduğu bir tekneye saldırmış ve teknedeki balıkçıları fidye amacıyla kaçırmıştı.

Balıkçılardan 5'inin olaydan 6 ay sonra kaçmayı başardığı, 8'inin ise işkence nedeniyle hayatını kaybettiği bildirilmişti. 4 balıkçı 2018'de İran istihbarat güçleri tarafından kurtarılmıştı.

Kalan 4 balıkçıdan biri de geçen yıl Birleşmiş Milletler ile bir uluslararası insani yardım kuruluşunun yardımıyla serbest bırakılmıştı.




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