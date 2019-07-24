0553 313 94 23

Somali’deki Türk askeri eğitim üssü 152 mezun verdi

Türkiye’nin yurt dışındaki en büyük askeri eğitim merkezi olan Somali Türk Görev Kuvvet Komutanlığında eğitimini tamamlayan 81 subay ve 71 astsubayın mezun olduğu bildirildi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:43
Somali’deki Türk askeri eğitim üssü 152 mezun verdi

Başkent Mogadişu’daki eğitim üssünde düzenlenen mezuniyet törenine Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ve Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz’ın yanı sıra çok sayıda yabancı temsilci katıldı.

Cumhurbaşkanı Fermacu, iki ülke arasındaki yakın ilişkilere değinerek, “Türk kardeşlerimize Somali’nin şerefini geri kazanması konusundaki fedakarca çabaları ve yatırımlarından dolayı şükranlarımı sunuyorum.” ifadesini kullandı.

Tören alanındaki askerlere seslenen Fermacu, “Bir zamanlar saygı duyulan güçlü hava, kara ve deniz kuvvetleri olan bir ülkeydik. Bağımsızlık mücadelesi veren diğer Afrika ülkelerine destek veriyorduk. Sizler de bugün tıpkı babalarınız gibi olmalısınız.“ dedi.

Mezuniyete ilişkin açıklamada bulunan Büyükelçi Yılmaz, deniz, kara ve hava kuvvetlerinde görev yapacak ilk teğmen rütbesinde subayların bugün mezun olduğunu belirtti.

Somali’ye en nitelikli ve kapsamlı askeri katkıyı Türkiye’nin yaptığını hatırlatan Yılmaz, burada verilen eğitimlerin yanı sıra düzenli olarak Isparta’ya götürülen Somalili askerlerin komanda eğitimi aldığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2011 yılındaki ziyaretinden sonra ülkenin dünyaya açılmaya başladığını belirten Yılmaz, “Somali’de herşey değişmeye başladı. Somali halkı ümitvar ve artık bir geleceği olduğuna inanıyor.” dedi.

Yılmaz, aynı merkezde şimdiye kadar 250 polis özel harekatın yetiştirildiğini de belirterek, bu sayının 2 bini buluncaya kadar eğitimlerin süreceğini aktardı.

Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı, Eylül 2017'de dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar tarafından açılmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:43
  1. Isparta
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ergene’de kilit parke taş ve kaldırım çalışmaları sürüyor
    1. Ergene’de kilit parke taş ve kaldırım..
    2. TÜRFAD'dan Nihat Özdemir'e ziyaret
    3. “Dönüşüme ayak uyduramayan ticari..
    4. Anne Bulat’a son görev
    5. Karacabey boğazında hortum paniği
    6. PKK'nın Kandil'deki barınak ve..
    7. Düzce’nin afet bölgesi ilan edilmesi..
    8. Kocaeli’de 11 bin 150 hayvan sağlığına..
    9. Çayırova’da çevre düzenleme..
    10. Başkan Söğüt, “Yol haritamızı birlikte..
    11. Milletvekili Tutdere’den Basın Bayramı..
    12. Yaz Kur’an kurslarına büyük ilgi
    13. İranlı Sünni alimden Tahran..
    14. Sakarya’daki selin hasarı gün yüzüne..
    15. Başarılı gençlere Büyükşehir’den tatil..
    16. "20. Uluslararası Büyükçekmece Kültür..
    17. Ata Demirer’in çiftlik sefası
    18. "Tur atlamak istiyoruz"
    19. Borsa, 103.500 puan sınırını test etti
    20. Hamilelerin kesinlikle yememesi..
    21. HÜDA PAR’da bayrak değişimi
    22. İsrail'in davetlisi "Suudi aktiviste"..
    23. Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken..
    24. Elektrik kontağından çıkan yangın..
    25. Çevreyi korudular hediyeleri kazandılar
    26. Başkan Yüksel: "24 Temmuz Gazeteciler..
    27. "Adalet savaşçısı" Boşnak anne şiir..
    28. Kütahya Belediyesi, gönüllü..
    29. Bitlis’te 4 terörist etkisiz hale..
    30. Gebze’de Halk Günleri sürüyor
    İmamoğlu’nun aday olmasını o söylemiş... Aralarındaki sır bağlantı ne?
    İmamoğlu’nun aday olmasını o söylemiş... Aralarındaki sır bağlantı ne?
    Babacan’ın yeni partisi ile ilgili bomba kulis! Kısa sürede açıklanacak
    Babacan’ın yeni partisi ile ilgili bomba kulis! Kısa sürede açıklanacak
    Macron duyurdu! Avrupa'da sürpriz gelişme: 14 ülke birleşti
    Macron duyurdu! Avrupa'da sürpriz gelişme: 14 ülke birleşti
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Seçilmesi için uğraştı, iş yapmayınca inanamadı! İmamoğlu, Altaylı'ya bile 'pes' dedirtti
    Seçilmesi için uğraştı, iş yapmayınca inanamadı! İmamoğlu, Altaylı'ya bile 'pes' dedirtti