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Aktüel Somali'deki terör saldırısında yaşamını yitiren Selami Aydoğdu Çorum'da son yolculuğuna uğurlandı
Aktüel

Somali'deki terör saldırısında yaşamını yitiren Selami Aydoğdu Çorum'da son yolculuğuna uğurlandı

Yeniakit Publisher
2021-01-04 13:29:00 -
Somali'deki terör saldırısında yaşamını yitiren Selami Aydoğdu Çorum'da son yolculuğuna uğurlandı

ÇORUM (AA) - Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden iki Türk işçiden Selami Aydoğdu'nun cenazesi memleketi Çorum'da toprağa verildi.

Somali'de önceki gün sabah saatlerinde bomba yüklü motosikletle bir Türk firmasına yönelik terör saldırısında yaşamını yitiren Selami Aydoğdu (22) için memleketi Çorum'un Mecitözü ilçesine bağlı Çayköy köyünde tören düzenlendi.

Aydoğdu'nun Türk bayrağına sarılı cenazesi babaevinde helallik alındıktan sonra köy meydanına götürüldü.

Burada Çorum Müftüsü Muharrem Biçer'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Aydoğdu'nun naaşı köy mezarlığında defnedildi. Aydoğdu'nun eşi Atiye Aydoğdu törende gözyaşlarına hakim olamadı.

Selami Aydoğdu'nun 6 ay önce evlendiği ve düğün borçlarını ödemek için 3 ay önce, aynı saldırıda yaralanan Somali'deki babasının yanına çalışmaya gittiği öğrenildi.

Törene Selami Aydoğdu'nun aynı saldırıda kolundan yaralanan babası Ömer Aydoğdu, ailesi, akrabalarının yanı sıra Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, bazı milletvekilleri ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın'ın da aralarında bulunduğu protokol üyeleriyle çok sayıda vatandaş katıldı.

Somali'de 2 Ocak'taki terör saldırısında Türk işçiler Selami Aydoğdu ve Erdinç Genç hayatını kaybetmiş, Ömer Aydoğdu, Şakir Çetinkaya, Yavuz Ercan ve İmdat Uzuncaköse yaralanmıştı.

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