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Aktüel Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden Erdinç Genç'in cenazesi Çorum'da toprağa verildi
Aktüel

Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden Erdinç Genç'in cenazesi Çorum'da toprağa verildi

Yeniakit Publisher
2021-01-04 14:44:40 -
Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden Erdinç Genç'in cenazesi Çorum'da toprağa verildi

ÇORUM (AA) - Somali'deki terör saldırısında yaşamını yitiren iki Türk işçiden Erdinç Genç, memleketi Çorum'da son yolculuğuna uğurlandı.

Somali'de önceki gün bomba yüklü motosikletle bir Türk firmasına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden evli ve 3 çocuk babası Erdinç Genç (44) için Çorum'un Ortaköy ilçesine bağlı Aşdağul beldesinde cenaze töreni düzenlendi.

Genç'in Türk bayrağına sarılı cenazesi babaevinde helallik alındıktan sonra evin önündeki meydana götürüldü. Erdinç Genç'in naaşı Çorum Müftüsü Muharrem Biçer'in kıldırdığı cenaze namazının ardından evinin karşısındaki mezarlıkta toprağa verildi.

Törene, Genç'in acılı babası Abdurrahman, annesi Hamide, eşi Melek Genç ve akrabalarının yanı sıra Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın'ın da aralarında bulunduğu protokol üyeleriyle çok sayıda vatandaş katıldı.

Erdinç Genç'in 3 ay önce aynı saldırıda hayatını kaybeden ve bugün Çorum'da toprağa verilen Selami Aydoğdu ile çalışmak için Somali'ye gittiği öğrenildi.

Somali'de 2 Ocak'taki terör saldırısında Türk işçiler Selami Aydoğdu ve Erdinç Genç hayatını kaybetmiş, Ömer Aydoğdu, Şakir Çetinkaya, Yavuz Ercan ve İmdat Uzuncaköse yaralanmıştı.

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