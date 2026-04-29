Yalansız yapamıyorlar! Sözcü'den şimdi de maden ruhsatı palavrası

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya mecralarında ve basın yayın organlarında yer alan paylaşımların asılsız olduğu ve dezenformasyon içerdiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "İddia edildiği gibi yeni bir ruhsat verilmemiştir. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından 28.04.2026 tarihinde ilan edilen listede bulunan talep, yürürlüğü devam eden mevcut bir işletme ruhsatının 'süre uzatımı' başvurusuyla ilgili olup, bu süre uzatım talebine dair de verilmiş nihai bir karar bulunmamaktadır. Hukuki süreç MAPEG nezdinde devam etmektedir."

SÖZCÜ: HANİ VERİLMEYECEKTİ

Sözcü gazetesinin internet sitesinde ‘Bakan konuştuktan saatler sonra yeni ruhsat çıktı’ başlıklı haberde şu ifadeler kullanılmıştı: “Madencilerin aylarca maaşını ödemeyen Yıldızlar SSS Holding, siyasette de krize neden olmuş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı söz konusu şirketin sürekli sorunlar çıkardığını belirterek "Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat falan vermem" ifadelerini kullanmıştı. Bakanın açıklamayı yaptığı 28 Nisan günü Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Taşınmaz Komisyonu, madencilere parasını ödemeyen patron Sebahattin Yıldız'ın şirketine ait yeni maden projesine onay verdi.”