Güvenlik için 130 bin asker konuşlandırıldı Ordu sokağa indi ‘Sumud’ korkusundan ne yapacaklarını şaşırdılar Siyonist İsrail her yolu deniyor Rusya-Ukrayna savaşı tekrar kızışıyor! Bakan Gürlek’ten Gülistan Doku açıklaması: Umut Altaş olayı çözecek kilit isimdir Önce başörtülü hakimi reddetmişti şimdi de… Laikçi hokkabazın istekleri bitmiyor! Trump’a mesaj: İran aptal değil Hürmüz’ü bırakmaz Türkiye'nin "lazer silah sistemi" yeni kabiliyetlerle geliyor ALKA-KAPLAN sahnede Bakan Uraloğlu’ndan düşen Libya uçağına ilişkin önemli açıklama! “Kara kutu çözümlerini bitirdik, savcılığa sunmuş durumdayız” İran'dan Trump'a Sert Uyarı: "Seni Kendi Haline Bırakmayacağız" Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni konut müjdesi: Eserlerimize yenilerini ekleyeceğiz
Gündem
Yalansız yapamıyorlar! Sözcü'den şimdi de maden ruhsatı palavrası

Yalan haberleri nedeniyle ismi ‘Yalanın Sözcüsü’ne çıkan Sözcü gazetesinin ‘Madencilerin aylarca maaşını ödemeyen Yıldızlar SSS Holdinge Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yeni bir maden ruhsatı verildi’ haberi de yalan çıktı. Yalansız yapamayan Sözcü’nün haberi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), tarafından yalanlandı. DMM’den yapılan açıklamada "Bir maden şirketinin sahibine Çankırı'da yeni maden ruhsatı verildiği" yönündeki iddiaların asılsız olduğu duyuruldu.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya mecralarında ve basın yayın organlarında yer alan paylaşımların asılsız olduğu ve dezenformasyon içerdiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "İddia edildiği gibi yeni bir ruhsat verilmemiştir. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından 28.04.2026 tarihinde ilan edilen listede bulunan talep, yürürlüğü devam eden mevcut bir işletme ruhsatının 'süre uzatımı' başvurusuyla ilgili olup, bu süre uzatım talebine dair de verilmiş nihai bir karar bulunmamaktadır. Hukuki süreç MAPEG nezdinde devam etmektedir."

SÖZCÜ: HANİ VERİLMEYECEKTİ

Sözcü gazetesinin internet sitesinde ‘Bakan konuştuktan saatler sonra yeni ruhsat çıktı’ başlıklı haberde şu ifadeler kullanılmıştı: “Madencilerin aylarca maaşını ödemeyen Yıldızlar SSS Holding, siyasette de krize neden olmuş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı söz konusu şirketin sürekli sorunlar çıkardığını belirterek "Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat falan vermem" ifadelerini kullanmıştı. Bakanın açıklamayı yaptığı 28 Nisan günü Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Taşınmaz Komisyonu, madencilere parasını ödemeyen patron Sebahattin Yıldız'ın şirketine ait yeni maden projesine onay verdi.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli ve asgari ücret talimatı: Enflasyon farkına ek yüzde 20 refah payı geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli ve asgari ücret talimatı: Enflasyon farkına ek yüzde 20 refah payı geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni konut müjdesi: Eserlerimize yenilerini ekleyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni konut müjdesi: Eserlerimize yenilerini ekleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam dünyasına çağrı: Müslümanlar olarak yekvücut olmak mecburiyetindeyiz!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam dünyasına çağrı: Müslümanlar olarak yekvücut olmak mecburiyetindeyiz!

Tayyip Erdoğan mı yaktı utanmazlar? Mine'nin gerçek yüzü ortaya çıktı sıra Cumhuriyet'te
Tayyip Erdoğan mı yaktı utanmazlar? Mine'nin gerçek yüzü ortaya çıktı sıra Cumhuriyet'te

Can Baskan

Su not surada dursun. birkac aya yeni ruhsatlar verildigini de gorecegiz.

Reis Sevdalısı

Madenler bu ülkenin milli egemenlik alametidir, lozana atılan tokattır. Milli ekonominin lokomotifidir. Ağaçmış, doğaymış, tarım bitermiş diyen laikçilere kulak asılmamalı. 50 kilo işlenmiş madenle 1 ton buğday alırsınız. Ağaç dediğiniz her yerde yetişir ama maden her yerde olmaz.
