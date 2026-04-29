Kral, Trump'tan sonunda intikamını aldı!

Siyaset ile mizahın nadir birleştiği bir sahnede, Kral Charles Beyaz Saray’daki resmi bir ziyafet sırasında ABD Başkanı Donald Trump’a yaptığı esprili gönderme ile dikkatleri üzerine çekti ve geniş yankı uyandırdı.

Konuşması sırasında Kral Charles, Trump’ın daha önce Avrupa için söylediği “ABD olmasaydı bugün Almanca konuşuyor olurdunuz” sözünü hatırlattı. Ardından gülümseyerek şu yanıtı verdi: “Biz olmasaydık, siz de Fransızca konuşuyor olurdunuz.”

Bu yanıt, ABD’nin bağımsızlığından önce Kuzey Amerika’daki İngiliz-Fransız rekabetine tarihsel bir gönderme içerirken, Amerikan dilsel kimliğinin şekillenmesinde İngiltere’nin rolüne esprili bir atıf taşıdı.

 

Kral bununla da yetinmeyerek konuşmasına “Boston Çay Partisi” gibi tarihsel olaylara ve Beyaz Saray’ın yeniden tasarlanmasına dair esprili değiniler ekledi. Konuşma, siyaset, tarih ve diplomatik mizahın iç içe geçtiği bir ton taşıdı.

Her ne kadar esprili bir dil kullanılsa da bu tür diyaloglar, Londra ile Washington arasındaki özel ilişkiyi pekiştiren ve zaman zaman gerilimleri yumuşatan “yumuşak diplomasi”nin bir örneği olarak değerlendiriliyor.

Türkiyem

Normalde bunların hiçbiri adam değil şeytanin uşaklari
