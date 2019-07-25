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Somali'de patlama! Belediye başkanı hedef alındı

Somali’nin başkenti Mogadişu’daki belediye başkanlığı binasına bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 6 kişi ölürken belediye başkanı da yaralandı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 00:14
Somali'de patlama! Belediye başkanı hedef alındı

Somali’nin başkenti Mogadişu’daki belediye başkanlığı binasında bugün düzenlenen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, belediye başkanı da yaralandı.

Patlama Mogadişu'da Belediye Başkanlığı binasında meydana geldi.

6 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı

Belediye başkanın ofisinde düzenlenen güvenlik toplantısı sırasında meydana gelen patlamada, aralarında bölge valisi ve başkan danışmanların da olduğu 6 kişi hayatını kaybetti.

Belediye başkanı da yaralandı

Patlamada aralarında Belediye Başkanı Abdirahman Omar Osman’ın da bulunduğu 6 kişi de yaralandı.

Yaralılar çevre hastanelere sevk edilirken; patlamanın canlı bomba mı, yoksa daha önce odaya kurulmuş bir düzenekle mi yapıldığı araştırılıyor.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 00:14
  1. Somali
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