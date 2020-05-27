Somali'de Kovid-19 vaka sayısı 1731'e çıktı
ABUJA (AA) - Somali'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısının 1731'e yükseldiği bildirildi.
Sağlık Bakanlığın Twitter hesabında yer alan açıklamada, ülkede son 24 saatte vaka sayısı 31 artarak 1731 olduğu belirtildi.
Ülkede Kovid-19 nedeniyle toplam 67 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, 265 kişinin de iyileştiği vurgulandı.
Açıklamada, son 24 saatte virüs kaynaklı ölüm olmadığı kaydedildi.
- Afrika kıtasında vaka sayısı 120 bine yaklaştı
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) son verilerine göre, kıtada virüs görülen kişi sayısı son 24 saatte 4 bin artarak 119 bin 391'e yükseldi.
Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3 bin 589'a yükselirken, hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 48 bin 618 ulaştı.
Eritre ve Seyşeller'de aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Eritre, Lesotho, Namibya, Ruanda, Seyşeller ve Uganda'da şu ana kadar virüs kaynaklı ölüm rapor edilmedi.