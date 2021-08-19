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Somali'de intihar saldırısı: Ölü ve yaralılar var
Dünya Somali'de intihar saldırısı: Ölü ve yaralılar var
Dünya

Somali'de intihar saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Somali-Mogadişu'da düzenlenen intihar saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 21:47:00 -
Somali'de intihar saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen intihar saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, intihar saldırganı, başkent Mogadişu'daki Milli İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatının yakınlarında üzerindeki bombayı infilak ettirdi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 asker ve 1 sivil yaşamını yitirdi, aralarında 2 askerin de bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

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