Somali’de bombalı saldırı: 1 ölü
Somali’nin başkenti Mogadişu’da bombalı yüklü araçla düzenlenen saldırıda bir askerin öldüğü belirtildi.02 Eylül 2019 Pazartesi 11:45
Somali’nin başkenti Mogadişu’da bombalı yüklü araçla düzenlenen saldırıda bir askerin öldüğü belirtildi.
Somali’nin başkenti Mogadişu’da askeri kontrol noktasına bomba yüklü araçla zorla girmeye çalışan terör örgütü eş-Şebab militanlarına askerler tarafından ateş açıldı. Askerlere karşılık veren 2 militan etkisiz hale getirilirken, bir militan ise aracı infilak ettirdi. Saldırıda bir askerin hayatını kaybettiği öğrenildi.
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