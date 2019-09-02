Somali’de bombalı saldırı: 1 ölü Somali’nin başkenti Mogadişu’da bombalı yüklü araçla düzenlenen saldırıda bir askerin öldüğü belirtildi.

Somali’nin başkenti Mogadişu’da bombalı yüklü araçla düzenlenen saldırıda bir askerin öldüğü belirtildi.

Somali’nin başkenti Mogadişu’da askeri kontrol noktasına bomba yüklü araçla zorla girmeye çalışan terör örgütü eş-Şebab militanlarına askerler tarafından ateş açıldı. Askerlere karşılık veren 2 militan etkisiz hale getirilirken, bir militan ise aracı infilak ettirdi. Saldırıda bir askerin hayatını kaybettiği öğrenildi.

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