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Aktüel Somali ordusu terör örgütü Eş-Şebab'ın elindeki stratejik kasabayı geri aldı
Aktüel

Somali ordusu terör örgütü Eş-Şebab'ın elindeki stratejik kasabayı geri aldı

Yeniakit Publisher
2020-09-05 21:59:23 -
Somali ordusu terör örgütü Eş-Şebab'ın elindeki stratejik kasabayı geri aldı

MOGADİŞU (AA) - Somali ordusu, ülkenin güneyindeki stratejik öneme sahip Janay-Abdalla kasabasını terör örgütü Eş-Şebab'ın elinden geri aldı.

AA muhabirinin askeri kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Somali ordusu düzenlediği operasyonla Kismayo kentine 65 kilometre mesafedeki Janay-Abdalla kasabasını terör örgütü Eş-Şebab'dan temizledi.

Somalı ordusu ve Jubaland eyaleti güvenlik güçlerinin birlikte yürüttüğü operasyonla örgütün zayıflatılması amaçlıyor.

Son bir ay içerisinde Somali ordusu Aşağı Şebel ve Jubaland eyaletlerinde terör örgütünün kontrolündeki birçok stratejik noktayı ele geçirdi.

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