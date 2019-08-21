Somalı öğrenci bursluluk sınavında Türkiye 1.si oldu Manisa’nın Soma ilçesinde Altıntaş Ortaokulu 7.

Manisa’nın Soma ilçesinde Altıntaş Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Zeren Çetinkaya Devlet parasız ve Yatılılık Sınavında 500 tam puan alarak Türkiye 1.si oldu.

Devlet parasız ve Yatılılık Sınavında 500 tam puan alarak Türkiye 1.si olan Soma Altıntaş ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Zeren Çetinkaya; İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Soma Altıntaş Ortaokulu Müdürü Murat Dağkoçak ve ailesiyle birlikte Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş’ı ziyaret etti. Başarısını düzenli ve planlı çalışmaya bağlayan Zeren Çetinkaya hedefinin öncelikle Fen lisesi olduğunu ardından da TIP Fakültesini kazanmak olduğunu kaydetti.

Kaymakam Ahmet Altıntaş başarılı öğrenci Çetinkaya’yı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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