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Dünya Somali cumhurbaşkanlığı sarayı yakınlarına saldırı
Dünya

Somali cumhurbaşkanlığı sarayı yakınlarına saldırı

Somali'de cumhurbaşkanlığı sarayının yakınlarına düzenlenen havan topu saldırısında en az 3 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-09-01 20:09:00 -
Somali cumhurbaşkanlığı sarayı yakınlarına saldırı

Güvenlik görevlisi İbrahim Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Mogadişu'daki cumhurbaşkanlığı sarayı yakınlarındaki yerleşim yerlerine isabet eden havan toplarının kadın ve çocukların hayatını kaybetmesine yol açtığını söyledi.

Polis memuru Abdi Hassan ise Bond ve Abdiasis bölgelerine çok sayıda havan topunun düştüğünü belirtti.

Saldırıda 3 sivil öldü, 11 kişi de yaralandı.

Havan topu saldırılarının hedefinin bölgeye yakın konumda bulunan Godka Jilacow Hapishanesi olabileceği tahmin ediliyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, hükümetten de resmi açıklama yapılmadı.

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