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Gündem Somali Cumhurbaşkanı motokuryenin eşini aradı! 'Türk adaletine güvenimiz sonsuz'
Gündem

Somali Cumhurbaşkanı motokuryenin eşini aradı! 'Türk adaletine güvenimiz sonsuz'

Yeniakit Publisher
2023-12-18 20:14:00 - 2023-12-18 20:33:08

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Fatih'te, oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un kullandığı otomobilin çarparak ölümüne neden olduğu motokurye Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Avukat Iyaz Çimen'in paylaştığı görüntüye göre, Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur, vefat eden Göçer'in eşi Öznur Göçer'i, Çimen'in ofisinde ziyaret etti.

Ziyarette, Bakan Nur'un telefonla aradığı Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Göçer'le konuşarak taziyelerini iletti.

Mahmud, şunları kaydetti:

"Ben Somali Cumhurbaşkanıyım, Muhammed Hasan'ın babasıyım. Acınızı paylaşıyorum, başsağlığı diliyorum. Bütün kalbimiz sizlerle bunu bilmenizi istiyorum. Türkiye adaletine ve Türk adalet sistemine güvenimiz tamdır, saygımız da sonsuzdur. Her şey gerektiği gibi devam edecektir, bütün süreçler, bütün prosedürler. Ben sadece bir baba olarak size duygularımı, başsağlığı dileklerimi iletmek istedim. Ayrıca eşim de aynı duygularla ve aynı dileklerle dileklerini size iletmek istedi. Benim arama sebebim budur. Allah rahmet eylesin diyoruz ve onun için dua ettiğimizi bilmenizi istiyoruz."

Öznur Göçer de Mahmud'a teşekkür etti.
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