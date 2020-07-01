  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Somali bağımsızlığının 60. yılını kutluyor

Yeniakit Publisher
2020-07-01 17:19:12 -
Somali bağımsızlığının 60. yılını kutluyor

İSTANBUL (AA) - Somali, bağımsızlığını elde etmesinin 60. yıl dönümünü kutluyor.

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, Twitter'da yıl dönümü münasebetiyle yaptığı paylaşımda, ülkesinin geçmişten bugüne fırtınalı sularda yol aldığını belirterek, halkına zorlukları birlikte aşmak zorunda oldukları mesajı verdi.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği de tebrik paylaşımı yaparak, "Türkiye, Somali halkının 60 yıl önce parlak bir geleceğe doğru başlattığı yürüyüşte her zaman Somalili kardeşlerinin yanında olacak." ifadesini kullandı.

Somali devleti, 1 Temmuz 1960'ta "İtalyan Somalisi" ve "İngiliz Somalisi" olarak adlandırılan bölgelerin birleşmesiyle kurulmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı