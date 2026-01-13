  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ekrem’in İBB’deki adamı Ali Kıdık THY’ye iftira atınca uçuş yasağı aldı İsrail gafil İranlıları maymuna çevirdi! Aynı tehlike Türkiye’de yok mu? Cinayet iddiaları güçlendi Rojin Kabaiş'in gassalı bakın ne dedi İran’dan gözdağı! En ufak saldırıda vuracakları noktaları açıkladı Vefat eden karısının telefonunu inceleyen adam şoke oldu: Öldüğüne mi üzüleyim öğrendiklerime mi? Gökçek: Yavaş, Ankara'nın geleceğini müteahhit kârına kurban etti! AB, Rusya ile görüşmeler yürütmek zorunda kalacaklarını kabullendi Putin itirafı Trump, FED başkanını tehdit etmişti! Powell hakkında soruşturma başlatıldı İsrail'in gazına gelen terör örgütünün aklını alan açıklama İkinci asker selamı ile azgınları yine kudurttu! Hasan Utku Çakır şeytan çatlattı
Dünya Somali, BAE ile güvenlik ve savunma alanındaki tüm anlaşmaları feshetti
Dünya

Somali, BAE ile güvenlik ve savunma alanındaki tüm anlaşmaları feshetti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Somali, BAE ile güvenlik ve savunma alanındaki tüm anlaşmaları feshetti

Somali Bakanlar Kurulu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile yapılan tüm güvenlik ve savunma iş birliği anlaşmalarını iptal ettiğini duyurdu.

Somali Federal Hükümeti Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcısı Salah Ahmed Jama başkanlığında Mogadişu’da toplandı.

Toplantıda, Somali ile BAE arasında güvenlik ve savunma alanlarında bugüne kadar imzalanan tüm ikili anlaşma ve mutabakatların feshedilmesine karar verildi.

Fesih kararının; Berbera, Bosaso ve Kismayo limanlarındaki tüm ortak faaliyetleri ve düzenlemeleri kapsadığı bildirildi.

EGEMENLİK VE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VURGUSU

Bakanlar Kurulu, kararın Somali’nin siyasi bağımsızlığını hedef alan girişimlere yönelik güçlü raporlar ışığında alındığını vurguladı.

Ayrıca kabul edilen yeni kanun tasarısı ile federal hükümete bilgi verilmeden alt yönetimlerin yabancı taraflarla anlaşma yapması yasaklandı.

Somali hükümeti; toprakları, limanları ve dış ilişkileri üzerinde tam egemenlik hakkına sahip olduğunu bir kez daha teyit etti.

 

BAE destekli grup petrol zengini bölgeden çekildi
BAE destekli grup petrol zengini bölgeden çekildi

Dünya

BAE destekli grup petrol zengini bölgeden çekildi

İsrail'den kalleş Somaliland planı
İsrail'den kalleş Somaliland planı

Dünya

İsrail'den kalleş Somaliland planı

7 günde milis işgalini bitirdi: Suudi, Yemen’deki BAE projesini yıktı
7 günde milis işgalini bitirdi: Suudi, Yemen’deki BAE projesini yıktı

Dünya

7 günde milis işgalini bitirdi: Suudi, Yemen’deki BAE projesini yıktı

22 ülke ve İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan İsrail’e sert kınama: Somaliland ziyareti uluslararası tepki topladı
22 ülke ve İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan İsrail’e sert kınama: Somaliland ziyareti uluslararası tepki topladı

Dünya

22 ülke ve İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan İsrail’e sert kınama: Somaliland ziyareti uluslararası tepki topladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23