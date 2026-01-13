Somali, BAE ile güvenlik ve savunma alanındaki tüm anlaşmaları feshetti

Somali Federal Hükümeti Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcısı Salah Ahmed Jama başkanlığında Mogadişu’da toplandı.

Toplantıda, Somali ile BAE arasında güvenlik ve savunma alanlarında bugüne kadar imzalanan tüm ikili anlaşma ve mutabakatların feshedilmesine karar verildi.

Fesih kararının; Berbera, Bosaso ve Kismayo limanlarındaki tüm ortak faaliyetleri ve düzenlemeleri kapsadığı bildirildi.

EGEMENLİK VE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VURGUSU

Bakanlar Kurulu, kararın Somali’nin siyasi bağımsızlığını hedef alan girişimlere yönelik güçlü raporlar ışığında alındığını vurguladı.

Ayrıca kabul edilen yeni kanun tasarısı ile federal hükümete bilgi verilmeden alt yönetimlerin yabancı taraflarla anlaşma yapması yasaklandı.

Somali hükümeti; toprakları, limanları ve dış ilişkileri üzerinde tam egemenlik hakkına sahip olduğunu bir kez daha teyit etti.