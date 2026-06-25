  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Çiftçi açıkladı! 1,4 milyon Suriyeli gönüllü geri dönüş yaptı Yüz kızartan suçlamalar dosyada: İZBETON soruşturmasında çok sayıda gözaltı CHP’li başkan yardımcısının odasından çıktı: İşte ruhsatsız silahın belgesi ABD’li kaynaklardan Hürmüz iddiası: Geçiş ücreti olmayacak Adları fondaş yalanda gardaş! ‘Vatandaş çıkacak Macron koşacak’ palavrası Kahreden yangın haberi yürekleri dağladı! Üç engelli vatandaşımız hayatını kaybetti “Dünya ortalamalarının üzerindeyiz elhamdülillah” Öğretmenlerimizle hareket ediyoruz KKTC Cumhurbaşkanı’ndan BM ve Rumlara net cevap: Türkiye’nin ‘evet' demediği hiçbir fikir hayata geçemez! Altın piyasaları tepetaklak! Bakın çeyrek altın kaç para? 70 milyonu bu yüzden mi verdi? İP’li Kocamaz’ın FETÖ travması
Gündem Soma'da TIR'da 4 ton sağlıksız kaçak midye yakalandı
Gündem

Soma'da TIR'da 4 ton sağlıksız kaçak midye yakalandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Soma'da TIR'da 4 ton sağlıksız kaçak midye yakalandı

Manisa'nın Soma ilçesinde jandarma ekiplerinin durdurduğu bir tırda, taşıma ve sağlık belgesi bulunmayan 4 ton midye ele geçirildi. Yapılan incelemede insan tüketimine uygun olmadığı belirlenen midyeler, ilgili ekipler tarafından imha edildi.

Soma Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri uygulama noktasında şüphe üzerine bir tırı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, herhangi bir taşıma ve sağlık belgesi bulunmayan 560 çuval içerisinde yaklaşık 4 ton midye tespit edildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede insan tüketimine uygun olmadığı belirlenen midyeler, gerekli işlemlerin ardından imha edildi. Olayla ilgili idari işlem başlatıldı.

Google'ın ilginç planı: 32 milyon sivrisinek doğaya salınacak!
Google'ın ilginç planı: 32 milyon sivrisinek doğaya salınacak!

Yaşam

Google'ın ilginç planı: 32 milyon sivrisinek doğaya salınacak!

İlginç anlar kamerada! Karganın saldırısına uğradı, kaçarken takla attı
İlginç anlar kamerada! Karganın saldırısına uğradı, kaçarken takla attı

Yaşam

İlginç anlar kamerada! Karganın saldırısına uğradı, kaçarken takla attı

Abdurrahman Dilipak'tan tartışılan ilginç öneri! ‘Uyuşturucuya bulaşanı kurtarmak için esrara alıştıralım’
Abdurrahman Dilipak'tan tartışılan ilginç öneri! ‘Uyuşturucuya bulaşanı kurtarmak için esrara alıştıralım’

Gündem

Abdurrahman Dilipak'tan tartışılan ilginç öneri! ‘Uyuşturucuya bulaşanı kurtarmak için esrara alıştıralım’

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23