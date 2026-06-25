Soma'da TIR'da 4 ton sağlıksız kaçak midye yakalandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Manisa'nın Soma ilçesinde jandarma ekiplerinin durdurduğu bir tırda, taşıma ve sağlık belgesi bulunmayan 4 ton midye ele geçirildi. Yapılan incelemede insan tüketimine uygun olmadığı belirlenen midyeler, ilgili ekipler tarafından imha edildi.
Soma Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri uygulama noktasında şüphe üzerine bir tırı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, herhangi bir taşıma ve sağlık belgesi bulunmayan 560 çuval içerisinde yaklaşık 4 ton midye tespit edildi.
Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede insan tüketimine uygun olmadığı belirlenen midyeler, gerekli işlemlerin ardından imha edildi. Olayla ilgili idari işlem başlatıldı.