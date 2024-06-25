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Yaşam Soma'da gerçekleşen depremin sesi! Depremin korkunç sesi kaydedildi
Yaşam

Soma'da gerçekleşen depremin sesi! Depremin korkunç sesi kaydedildi

Yeniakit Publisher
2024-06-25 20:09:00 -

Manisa Soma'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depreme ait ortaya çıkan görüntü tüyleri diken diken etti.

Gece yarısı 01.36'da merkez üssü Manisa'nın Soma ilçesi olan 4,8 büyüklüğündeki depremin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kısa sürmesine rağmen depremin korkunç sesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.36'da Manisa'nın Soma ilçesinde 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem İzmir, Aydın ve Balıkesir illerinden de hissedildi. Depremin, 10,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenirken, Soma'daki iki farklı apartmanın güvenlik kameraları sarsıntıyı ve sarsıntıyla birlikte ortaya çıkan sesi kaydetti. Görüntülerde saat 01.36'da sarsıntının büyük bir ses ile başladığı ve kısa sürdüğü görülüyor.

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