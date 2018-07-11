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Soma davasında karar açıklandı

Manisa'nın Soma ilçesinde maden ocağında çıkan yangın sonucu meydana faciaya ilişkin gözaltına alınan sanıkların cezaları belli oldu.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:02
Soma davasında karar açıklandı

Mağdur avukatları kararlar açıklandıktan sonra “taksir dediniz değil mi sayın hakim” diye sordular.Son dakika... Soma davasında cezalar belli oldu

Mahkeme başkanı bu soruya “evet” cevabını verdi.

“Bu karar heyetinize aittir biz artık ailelerin yanındayız diyen” mağdur avukatları alkışlayarak salonu terk ettiler.

Bu arada salon karıştı, aileler ve bazı mağdur avukatları fenalaştı. Mahkemeye 10 dakika ara verildi.

Fenalık geçirenlere sağlık ekipleri müdahale etti.

'TAKSİR' TEPKİSİ

Mağdur yakınları cezaların ‘bilinçli taksir’ yerine ‘taksir’ şeklinde verilmesi nedeniyle mahkeme heyetine 10 dakikalık aradan sonra da tepki göstermeye devam etti. Bazı sanık yakınlarının mahkeme heyetine terlik fırlattığı görüldü.

ALP GÜRKAN'A BERAAT

Olaydan 6 ay önce soma maden işletmesinin yönetim kurulu başkanlığını oğlu Can Gürkan’a devreden Alp Gürkan’a beraat verildi.

Kararda toplam 14 kişi ceza alırken 37 sanık beraat etti. Ceza alan sanıklardan beşi tutukluydu.

NE OLMUŞTU?

Manisa’nın Soma ilçesinde Soma Holding'e bağlı Soma Kömürler İşletmeleri’ne ait maden ocağında 13 Mayıs 2014'te saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.

Yangın nedeniyle 420 metre derinlikte bulunan, 3,5 kilometre uzunluğundaki galeriler dumanla doldu. Bu sırada madende bulunan 800’e yakın işçi mahsur kaldı.

Kazanın haber verilmesinin ardından bölgeye giden ekiplerin başlattığı kurtarma çalışmaları 96 saat sürdü. Ancak tüm çabalara rağmen yer altından art arda kara haberler geldi.

Faciada 301 madenci hayatını kaybederken, 486 işçi ise yaraladı. 162 işçi de madenden sağ olarak kurtarıldı.

432 çocuğun yetim kaldığı facia nedeniyle üç gün yas ilan edildi.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:02
  1. Manisa
  2. Soma
  3. Soma maden faciası

YORUM YAZ

  • hsyn2802hsyn28021 sa önce
    Eğer ki olması gereken önlemler alınmadığından dolayı kaza olayı yaşanmışsa, görünen köy kılavuz istemez burada yaşanmış vede yaşanmaya devam ediliyor. Sorumlusu oranın sahibi yada sahipleridir. Hapis cezası sadece sorumlulara verilen hediye mağdurlara eziyet ve zulumdur.
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