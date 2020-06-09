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Aktüel

Solunum sıkıntısı çeken yeni doğan bebeğin imdadına hava ambulansı yetişti

Kayseri’nin Develi ilçesinde solunum sıkıntısı çeken yeni doğan bir bebek, helikopter ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi’ne yetiştirilerek hayata tutunması sağlandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 18:10:39 -
Solunum sıkıntısı çeken yeni doğan bebeğin imdadına hava ambulansı yetişti

Kayseri’nin Develi ilçesinde solunum sıkıntısı çeken yeni doğan bir bebek, helikopter ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi’ne yetiştirilerek hayata tutunması sağlandı.


Develi Devlet Hastanesi’nde yeni doğan bir bebek, solunum sıkıntısı çekince devreye helikopter ambulans girdi. Kayseri’den havalanan helikopter, develiden aldığı bebeği Şehir Hastanesi’ne getirdi. Bebeğin, hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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