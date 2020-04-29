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Aktüel

Solunum cihazı arızalanan vatandaşın yardımına Jandarma yetişti

Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Ekmekçi köyünde Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan şahsın solunum cihazı arızalanınca imdadına jandarma yetişti.

2020-04-29 17:35:02 -
Solunum cihazı arızalanan vatandaşın yardımına Jandarma yetişti

Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Ekmekçi köyünde Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan şahsın solunum cihazı arızalanınca imdadına jandarma yetişti.


Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çorum’da tamir ettirilen cihaz köye götürülerek vatandaşa teslim edildi. İlçe Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli bir hayat sürmeleri için vefa destek gruplarımız tüm imkanları kullanarak özveriyle yasak kapsamında olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

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