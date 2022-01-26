‘Sol’un gerçek yüzü bir kez daha ortaya çıktı! Dün Nurettin Sözen bugün Ekrem İmamoğlu

Günlerdir kar yağışına karşı üst üste yapılan uyarıları dikkate almayan CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yüzünden İstanbullular yollarda perişan oldu.

İBB yetersiz kalınca hükümet devreye girdi ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu İstanbul'a geldi.

İmamoğlu, tedbirsizliğin kurbanı olan İstanbullulara nispet yaparcasına İngiliz Büyükelçisi ile Sarıyer'de bir balık restoranında görüntülendi. Ekrem İmamoğlu'nun bu görüntüleri sosyal medyada infiale neden olurken İstanbullular büyük tepki gösterdi.

Tarihin not ettiği İstanbul'un kara gününü "Penguen belgeseli ya da Habertürk’te fosiller tartışıldı!" başlığıyla köşesine taşıyan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, önemli ifadeler kullandı.

İşte Karahasanoğlu'nun yazısı:

1984’de hemen tüm Türkiye’de Anavatan Partili isimler belediye başkanlıklarını kazanmıştı.

1989 seçimleri ise, Anavatan’a bir tokat olması açısından önemli ise de, hemen tüm illerimizde bu sefer de SHP (CHP)’li isimlerin başkanlıkları kazanması, 5 yıllık süreçte sol partinin tümü ile iflasına götüren süreci bize yaşatmıştı.

İstanbul’da Nurettin Sözen, Ankara’da Murat Karayalçın..

Tayyip Erdoğan ve Melih Gökçek’e koltukları teslim etmek zorunda kalmıştı.

Bu seferki tercih doğru idi ki, her iki ilin belediyesi de 25 yıl boyunca aynı çizgiden siyasiler tarafından yönetildi..

Nurettin Sözen, partisine sadece İstanbul’a seçim kaybettirmedi..

Tüm Türkiye’de de, kaybettirdi.

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