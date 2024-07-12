Soluk darlığı için 5 natürel rehabilitasyon soluk getiryor! Çarpıntı, nefes darlığına ne iyi gelir? O sorunun yanıtı

Soluk darlığı rahatsızlığı, akciğerlerde mukus ve akışkan birikmesinden kaynaklanır ve bir hayli bulgusu vardır.

Esasen, solunum sisteminde alana gelen enflamasyon soluk darlığı ve göğüs sızısı gibi rahatsızlıklara neden olur.

Tahmin edeceğiniz üzere, genellikle bakteri yada virüslerin hava kanallarını tıkaması neticesinde oluşur. Yeniden de, alerjilerin, bedende zehirli madde birikmesinin ya da enflamatuar balanssızlıkların bir neticeyi olarak görülebilir.

Soluk darlığı rehabilitasyonu rahatsızlığın ciddiyetine göre değişmektedir. Ancak, reçeteli ilaçların yanı sıra, soluk darlığını rahatlatmak için bazı natürel rehabilitasyonlardan da yararlanabilirsiniz.

Evde Nefes Darlığına Yardımcı Olacak Pratik Çözümler Nelerdir?

Evde nefes darlığı çözümleri üretmek mümkündür. Bu sorunu çözmek için en başta iyileşmeye karşı istek ve inanç duymak gerekir. Yeterli çabayı gösterdiğimiz takdirde çözemeyeceğiniz sorun yoktur. Nefes darlığı için dekorasyonunuzu, belki oturduğunuz evi yada muhiti veya yaşam tarzınızı değiştirmeniz gerekebilir. Bu değişikliklere hazır olduğunuz takdirde çözüme ulaşmanız kolaylaşır.

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Bu yazıda, soluk darlığına neden olan etmenlerden ve hafiflemenize takviyeci olacak ev üretimi rehabilitasyonlardan laf edeceğiz.

Soluk darlığının sebepleri (Nefes darlığı sebepleri)

Soluk darlığı genellikle, hava kanallarının mukus çeperinde üreyen, viral ve bakteriyel enfeksiyonlar neticesinde alana gelir.

Soluk darlığı alttaki rahatsızlıklara bağlı olarak büyüyebilir:

Soğuk algınlığı, zatürre, astım

Solunum yollarında oluşan viral enfeksiyonlar

Toksik gazlara maruz kalma

Bronşit, sinüzit

Akciğerlerde akışkan birikmesi

Kistik fibrozis

Havadan kaynaklanan toz, polen vs. alerjiler

Tüberküloz

Akciğer kanseri

Soluk darlığı belirtileri

Soluk darlığı, göğüs bölgesinde oluşan ve soluk alışverişini güçleştiren sıkışmalar şekline belirlenebilir. Bu rahatsızlığa bağlı olarak büyüyebilen değişik semptomlar şöyledir:

Ciddi öksürükler

Burun akıntısı

Baş sızısı

Göğüs sızısı, hırıltılı solunum

Boğaz sızısı, yutkunma zorluğu

Dilde şişlik

Akciğerlerde balgam oluşması

Soluk darlığını gevşetmeye takviyeci olan natürel rehabilitasyonlar

Eğer rahatsızlığınız sağlık kurumunda rehabilitasyon ya da ilaç rehabilitasyonu gerektirmiyorsa, evde uygulayabileceğiniz bazı natürel rehabilitasyonlar olduğunu unutmayın.

Şimdi onlara bir göz atalım! Nefes darlığına ne iyi gelir doğal

1. Soğan ve bal

Her şeyden evvel, bu rehabilitasyon ekspektoran balgam söktürücü ve mukolitik özelliklere sahiptir. Başka Bir Deyişle, akciğerlerde oluşan balgamın atılmasına takviyeci olarak hava kanallarını temizler.

Malzemeler

1/2 soğan

8 yemek kaşığı bal 200 g

Hazırlanışı

Soğanı ince dilimler halinde doğrayın ve bir kasenin içine alın.

Ardından, üzerini bal ile kaplayın ve 10-12 saat süresince oda sıcaklığında bekletin.

Ertesi sabah soğanları karışımdan çıkarın ve oluşan şurubu bir şişeye alın.

Nasıl harcanır?

Soluk darlığı probleminiz geçene kadar, günde 3 ya da 4 kaşık tüketebilirsiniz.

2. Limonlu su

Limonlu su, solunum yollarında oluşan enfeksiyonu önlemeye takviyeci olan antibakteriyel ve antiviral özelliklere sahiptir.

İçeriğinde bulunan yiyecekler bağışıklık sistemini güçlendirir, bronşlarda mukus ve zehirli madde birikmesini önler.

Malzemeler

1/2 limonun suyu

1 bardak su 250 ml

1 yemek kaşığı bal 25 g

Hazırlanışı

Limon suyunu bir bardak ılık su ile seyreltin ve bir yemek kaşığı bal ile tatlandırın.

Nasıl harcanır?

3. Defne yaprağı çay

Defne yaprağı çayı ekspektoran ve anti-enflamatuar özelliklere sahiptir. Başka Bir Deyişle, hava kanallarında tahriş yaradılışını ve soluk darlığını gevşetmeye takviyeci olur.

Buna ek olarak, içeriğinde bulunan antioksidanlar sayesinde, akciğerlerin hasarlı partiküllerden temizlemesine takviyeci olur.

Malzemeler

1 çay kaşığı doğranmış defne yaprağı 5 g

1 bardak su 250 ml

Hazırlanışı

Defne yapraklarını kaynayan suya atın ve üzerini kapatın.

10 dakika süresince demlendikten sonra süzün.

Nasıl harcanır?

Gnamda 2 ya da 3 bardak defne çayı tüketebilirsiniz.

Not: Bu çayı, bir bez dayanağıyla göğsünüze kompres yaparak da uygulayabilirsiniz.

4. Zencefil ve karabiber çayı

Antioksidan ve anti-enflamatuar tesirlere sahip bu rehabilitasyon, fazla mukus imalini önleyerek soluk darlığını gevşetmeye takviyeci olur.

Malzemeler

3 adet top karabiber

1 bardak su 250 ml

1 yemek kaşığı bal 25 g

Hazırlanışı

Zencefili ve karabiberi kaynayan suya ilave edin.

Üzerini kapatın ve 10 dakika süresince demlenmeye bırakın.

Bir süzgeç dayanağıyla süzün ve bir yemek kaşığı bal ile tatlandırın.

Nasıl harcanır?

Bu çayı günde iki defa tüketebilirsiniz.

5. Dağ kekiği çayı

Dağ kekiğinin natürel esansı akciğerlerinizi kuvvetlendirir ve bedeninizin hastalıklara karşı mukavemetini arttırır.

Buna ek olarak, ekspektoran özellikleri sayesinde fazla mukus imalini önler ve tahriş olmuş bronşları rahatlatır.

Malzemeler

1 çay kaşığı dağ kekiği 5 g

1 bardak su 250 ml

1 yemek kaşığı bal 25 g

Hazırlanışı

Dağ kekiğini kaynayan suya ilave edin ve üzerini kapatın.

10 dakika süresince demlenmeye bırakın.

Ardından, bir süzgeç dayanağıyla süzün ve bal ile tatlandırın.

Nasıl harcanır?

Bu çayı günde 3 defa, özellikle soluk almada güçlük sürüklediğiniz anlarda, tüketebilirsiniz.

Göğsünüz sıkışıyor ve soluk almakta güçlük mü sürüklüyorsunuz? Soluk darlığını hakimiyet etmenize takviyeci olacak bu rehabilitasyonları sınamaktan çekinmeyin!

Nefes Darlığına Ne İyi Gelir? Diğer Yöntemler

Nefes darlığına iyi gelen yöntemler arasında derin veya büzülmüş dudak nefesi, nefes egzersizleri, rahatlama teknikleri ve diyafram hareketleri öne çıkar. Karından derin nefes alarak, rahat veya destekli bir duruş pozisyonu bularak ve buhar soluyarak nefes darlığının önüne geçmek mümkün olabilir.

Nefes darlığına iyi gelen yöntemler şu şekilde ifade edilebilir:

Tütün kullanımını bırakmak

Derin veya büzülmüş dudak nefesi vermek

Karından derin nefes almak

Rahatlama teknikleri uygulamak

Öne doğru eğilerek oturmak

Sırt desteğiyle ayakta durmak

Rahat bir pozisyonda sırt üstü uyumak

Buhar solumak

Taze zencefil tüketmek

Yeşil çay ve sade kahve içmek

Derin veya büzülmüş dudak nefesi

Ağzınızı kapatarak burundan derin bir nefes alın. Sonrasında sanki ıslık çalacakmış gibi dudaklarınızı bükün. Büzülen dudaklardan içinizden 4 saniye sayarak yavaşça nefes verin.

Karından derin nefes almak

Karnınız genişleyip şişene kadar burundan derin bir nefes alın ve akciğerlerin havayla dolmasını sağlayın. Daha sonra nefesinizi birkaç saniye tutup ağızdan yavaşça nefes verin. Karından alınan bu nefes tekniği nefes darlığının geçmeesine yardımcı olabilir.

Rahatlama teknikleri uygulamak

Büzülmüş dudak nefesi, karından derin nefes almak, diyafram teknikleri ve doğru pozisyonda uyumak gibi rahatlama teknikleri uygulamak nefes darlığınızı iyileştirebilir.

Öne doğru eğilerek oturmak

Otururken dinlenmek hem vücudun rahatlamasına hem de rahat nefes alınmasına yardım eder. Bunun için ayakların yere bastığı şekilde bir sandalyeye oturun ve vücudunuzu hafifçe öne eğin. Dirseklerinizi dizinizin üzerine koyup oturma pozisyonunuzu tamamlayıp. Bu oturma tarzı da nefes darlığına iyi gelen yöntemlerdendir.

Sırt desteğiyle ayakta durmak

Ayakta durmak vücut ve solunum yollarının gevşemesi için etkilidir. Bir duvarın önünde yüzünüz dönük olacak şekilde kalçanızı duvara yaslayın. Ayaklarınızı omuz genişliğinde açın ve ellerinizi uyluk kemiğinin üstüne koyun. Daha sonrasında ise omuzlar rahat bir şekilde hafif öne eğilin kollarınızı sallamaya başlayın. Uygulanan bu pozisyon, göğüs bölgesinde ciğerler için daha geniş bir alan açar.

Rahat bir pozisyonda yan bir şekilde yatmak

Sırtınızı dik tutup bacaklarınızın arasına bir yastık alıp başınızı yüksekte tutacak şekilde bir yastık yerleştirin. Vücudun dik bir şekilde yan yatıp uyunur vaziyette durması rahat nefes alınmasını sağlar.

Buhar solumak

Bir kaseyi sıcak suyla doldurun ve yüzünüzü kasesin üstüne yerleştirin, başınıza da bir havlu bağlayın. Daha sonrasında sıcak suyun buharını içinize çekerek derin bir nefes alın. Cildinizin tahriş olmaması adına kaynayan suyu biraz ılımaya bırakabilirsiniz.