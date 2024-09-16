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Gündem Soluğu mahkemede aldı! Narin cinayetinden etkilenen vatandaş öyle bir şey yaptı ki...
Gündem

Soluğu mahkemede aldı! Narin cinayetinden etkilenen vatandaş öyle bir şey yaptı ki...

Yeniakit Publisher
2024-09-16 13:36:00 - 2024-09-16 15:49:13

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki Nevzat Temel, Narin Güran cinayetinde adı geçen Nevzat B. ile isim benzerliğinden dolayı mahkemeye başvurarak isim değişikliği talebinde bulundu.

Turgutlu ilçesinde inşaat işleriyle uğraşan 54 yaşındaki Nevzat Temel, isim değişikliği için mahkemeye başvurdu. Diyarbakır Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesinde işlenen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde Narin'in cesedini taşıdığı iddiasıyla tutuklanan Nevzat B. ile aynı ismi taşıyan Nevzat Temel yaşanan olaydan etkilendiğini belirterek ismini değiştirmeye karar verdiğini söyledi. Turgutlu Adliyesine avukatı aracılığıyla verdiği dilekçenin ardından gazetecilere açıklama yapan Nevzat Temel, "Olayı televizyonlardan izliyoruz. Bu beni çok etkiledi ve böyle bir katil zihniyetli bir şahıs ile aynı ismi taşımak istemediğim için böyle bir karar aldım. Yeni ismimi Barış olarak değiştirmek istedim. Tüm dünyaya inşallah barış gelsin mutluluk gelsin" dedi.

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Yorumlar

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Ne alaka yaa ünlü olayımda nolsa olsun iyi devletin işi yok bide sizle uğraşacak.
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