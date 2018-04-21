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SoloTürk'ten yine nefes kesen gösteri

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Manisa'da gösteri yaptı.

21 Nisan 2018 Cumartesi 18:47
SoloTürk'ten yine nefes kesen gösteri

42. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen SOLOTÜRK ekibinin gösterisi, Cumhuriyet Meydanı'nda Manisalı vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

SOLOTÜRK Basın ve Halkla İlişkiler Subayı Üsteğmen Emrah Bayrı'nın anlattığı gösteri sırasında, SOLOTÜRK F-16 Uçuş Ekibi Komutanı Pilot Yüzbaşı Serdar Doğan, F-16 uçağının kokpitinden sağlanan telsiz bağlantısı ile Manisalıları selamladı.

Bayrı, gösteriyi izleyen vatandaşlara, uçağın hızının saatte 200 kilometreden bin 200 kilometreye ve 21 kez kendi ekseninde dönerek 5 kilometreye yüksekliğe kadar çıktığını aktardı.

Akrobatik hareketler hakında da bilgi veren Bayrı, gösteri anında çok farklı teknik ve alanlarda manevra yapıldığını dile getirdi.

Gösteri yaklaşık yarım saat sürdü

Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can ise SOLOTÜRK ve Türk Yıldızlarının milletin gururu olduğunu ifade ederek, "Onlara teşekkür ediyoruz. Yüreğimiz bugün onlarla çarptı. Çok harika bir gösteri düzenlediler. Başından sonuna kadar tüm halkımızla dikkatle izledik. Gurur duyduk. SOLOTÜRK ve ekibine teşekkür ederiz." diye konuştu.

Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ise güzel bir gösteri olduğunu belirterek, "Görev alan subaylarımıza teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Bir kere daha tüm Manisalılar gördü ki Türk ordusuna güvenmekte ne kadar haklıyız, bu ordumuz ve hava kuvvetlerimiz var olduğu müddetçe Türkiye Cumhuriyeti ilelebet ayakta kalacaktır." dedi.

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 18:47
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