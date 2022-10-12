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Gündem SOLOTÜRK, Bursa'da gösteri uçuşu yaptı
Gündem

SOLOTÜRK, Bursa'da gösteri uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Mudanya Mütarekesi'nin 100. yılı nedeniyle, Bursa'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-12 07:45:00 -
SOLOTÜRK, Bursa'da gösteri uçuşu yaptı

Mudanya İlçesi Mütareke Meydanı ve Mudanya Sahili önünde gerçekleştirilen gösteri uçuşunu yüzlerce kişi izledi.

Gösteriyi izlemeye gelen çok sayıda kişi, akrobasi hareketlerini cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Vatandaşlar alandaki coşkuya alkışlarla katıldı.

SOLOTÜRK, yaklaşık 30 dakika süren uçuşun ardından vatandaşları selamladı.

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