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Solomon Adaları Tayvan yerine Çin'i diplomatik olarak tanıdı

Okyanusya ülkesi son dönemde diplomatik tanıma ilişkisini Taipei'den Pekin'e çeviren 6. ülke oldu

16 Eylül 2019 Pazartesi 16:40
Solomon Adaları Tayvan yerine Çin'i diplomatik olarak tanıdı

ANKARA (AA) - Okyanusya ülkesi Solomon Adaları, Tayvan ile resmi ilişkilerini keserek Çin'i diplomatik olarak tanıma kararı aldı.

Tayvan resmi haber ajansı CNA'da yer alan habere, Solomon Adaları Tayvan hükümeti yerine Pekin'deki Çin Halk Cumhuriyeti hükümetini Çin'in resmi temsilcisi olarak tanıma ve resmi ilişki kurma kararı aldı.

Bakanlar Kurulu'nda yapılan oylamada 27 kabine üyesi değişiklik lehine oy kullanırken, 6 üye çekimser kaldı. Öneriye karşı çıkan olmadı.

Değişiklik, hükümetin görevlendirdiği partiler arası komisyonunun yaptığı değerlendirmenin ardından Tayvan hükümeti yerine Çin ana karasındaki yönetim ile resmi diplomatik ilişki kurmanın ülkenin daha fazla çıkarına olacağına önerisini sunmasının ardından geldi.

Solomon Adaları ile diplomatik ilişkilerini sürdürmek isteyen Tayvan yönetimi ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Hsu Szu-Chien'i Solomon Adaları'na gönderdi. Bakan Yardımcısı Hsu, ülkeye varışında takımadalar için yeni yatırım projeleri olduğunu açıkladı. Fakat Hsu'un ziyareti Bakanlar Kurulu'nda alınan kararı engelleyemedi.

Solomon Adaları'nda nisan ayında yapılan seçimle iktidara gelen Başbakan Manasseh Sogavare liderliğindeki "Demokratik Koalisyon" hükümeti Çin'le ekonomik ilişkileri geliştirmek üzere diplomatik tanıma tercihini Taipei'den Pekin'e kaydırma seçeneğini değerlendiriyordu.

Solomon Adaları Başbakanı Manasseh Sogavare geçen hafta katıldığı bir podcast yayınında "Tayvan siyasetinin ve diplomasisinin kendileri açısından tamamen yararsız olduğu" görüşünü dile getirmişti.

Solomon Adaları'nın ilişkileri kesmesi sonucu Tayvan'ı tanıyan ülke sayısı 16'ya düştü. Daha önce Orta Amerika ülkeleri El Salvador, Panama, Afrika ülkeleri Burkina Faso, Sao Tome ve Karayip ülkesi Dominik Cumhuriyeti Tayvan ile diplomatik ilişkilerini keserek Pekin yönetimiyle diplomatik ilişki kurmuştu.

- Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı ancak Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmemişti.

Uluslararası toplum ise Tayvan'daki hükümeti Çin'in meşru temsilcisi kabul etmiş, 1971'den itibaren Çin'i Birleşmiş Milletlerde (BM) Tayvan temsil etmişti.

1971'den sonra Çin'in Birleşmiş Milletler'deki resmi temsilcisi haline gelen Çin Halk Cumhuriyeti, benimsediği "Tek Çin" ilkesi uyarınca, ada üzerinde herhangi bir kontrolü olmamasına rağmen Tayvan'ı kendi toprağı kabul ediyor. Pekin yönetimi, bağımsızlık ilan etmesi halinde Tayvan'a askeri müdahalede bulunabileceğini ileri sürüyor.


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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 16:40
  1. Çin
  2. Salomon Adaları
  3. Tayvan

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