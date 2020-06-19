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Spor

Solhanspor, smaçör Mert Nevzat Güneş'i kadrosuna kattı

Yeniakit Publisher
2020-06-19 18:52:58 -
Solhanspor, smaçör Mert Nevzat Güneş'i kadrosuna kattı

BİNGÖL (AA) - Voleybolda, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin yeni ekiplerinden Solhanspor, smaçör Mert Nevzat Güneş ile anlaştığını duyurdu.

Kulüp başkanı Sebahattin İslamoğlu, yaptığı açıklamada, Bingöl ve Solhan'a yakışır bir takım oluşturmak için transfer çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

İslamoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Smaçör Mert Nevzat Güneş ile anlaşarak bugün dördüncü oyuncumuzu açıklamış olduk. Doğu Anadolu Bölgesi'nde Efeler Ligi'nin tek temsilcisi olarak bölge gençlerine örnek teşkil edecek çalışmalar yapma gayretindeyiz. Ekibimizi de bu doğrultuda oluşturuyoruz. Sürecin hayırlı geçmesini diliyorum."

Yeşil-beyazlılar daha önce antrenör Ahmet Reşat Arığ, Brezilyalı Matheus Krauchuk ve Galatasaray'dan pasör Muzaffer Yönet ile orta oyuncu Hasan Kaan Kar ile anlaştığını duyurmuştu.

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