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Spor

Solhanspor, Altay Demirci ile anlaştı

Efeler Ligi ekiplerinden Bingöl’ün voleybol temsilcisi Solhan Spor, smaçör Altay Mustafa Demirci ile anlaştığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 15:35:08 -
Solhanspor, Altay Demirci ile anlaştı

Efeler Ligi ekiplerinden Bingöl’ün voleybol temsilcisi Solhan Spor, smaçör Altay Mustafa Demirci ile anlaştığını açıkladı.


Brezilyalı pasör çaprazı ve Galatasaray’ın genç pasörü ile biri orta biri de smaçör olmak üzere 4 sporcu ile anlaştığını duyuran Bingöl ekibi Solhan Spor, son olarak smaçör Altay Mustafa Demirci’yi kadrosuna kattı.


Transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten Kulüp Başkanı Sebahattin İslamoğlu, 2019-2020 sezonunda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde oynayan smaçör Altay Mustafa Demirci ile anlaştıklarını aktardı.


Pasör, pasör çaprazı, biri orta ve ikisi smaçör olmak üzere toplam 5 sporcu ile anlaştıklarını aktaran İslamoğlu, ekip arkadaşlarının transfer görüşmelerini sürdürdüklerini ve kısa sürede takımı oluşturacaklarını kaydetti.

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