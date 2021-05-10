Şölen 58 ürünüyle bayramı evlere taşıyor

CEO Elif Çoban, “İki yıldır alışılagelmiş bayramlardan çok farklı bayramlar geçiriyoruz. Geleneklerimiz arasında önemli bir yere sahip olan bayram ziyaretlerini gerçekleştiremeyeceğimiz için biraz buruk bir bayram yaşayacağız ancak Şölen olarak ürünlerimizle bayramı evlere getirmek istiyoruz. Gıda güvenliğini ve hijyeni odağımıza alarak ürünlerimizi el değmeden üretiyor, en taze şekilde tüketicilerimize sunuyoruz. Dünyanın sayılı tesisleri arasında yer alan Türkiye’nin Çikolata Fabrikası’nda üretilen 17 marka ve 58 farklı lezzetimizle bu bayramın da çikolata ve şekerde en fazla ürün çeşitliliğine sahip markasıyız” dedi. Online satış platformu Şölen Boutique mağazasından da ürünlerinin temin edilebileceğini söyleyen Çoban, “Şık ambalajlarıyla gözlere, tadıyla damaklara hitap eden lezzetli ve kaliteli ürünlerimizin hem hediye gönderimi hem de kendi evlerimizde tüketimimiz için güzel bir alternatif oluşturacağına inanıyorum. Şölen Boutique’te ikramlık çikolata seçeneklerimizle de yer alıyor. Tüketicilerimiz bayramlar haricinde bütün yıl boyunca Şölen’in hediyelik portföyündeki lezzetlerine bu kanaldan ulaşabilirler” diye konuştu.