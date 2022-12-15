Sol’dan ‘Cuma’ iftirası

ZEKERİYA SAY İSTANBUL

28 Şubat’tan kalma alışkanlıkları yeniden depreşen fondaş medyanın bir yalanı daha ellerinde patladı. Mukaddes değerlerimize yönelik nefret saçan haberleriyle bilinen Sol Haber adlı internet sitesinin, İzmir’de bulunan Hacışakir Eczacıbaşı Ortaokulu müdürünün, velilerin izni olmadan öğrencileri cuma namazına götürdüğü şeklindeki iftirasının yalan olduğu ortaya çıktı. Sol’un iddiasının aksine, inanç özgürlüğüne duyduğu saygının gereği olarak namaza gitmek isteyen öğrencilerin haklı talebine olumlu karşılık veren Okul Müdürü Ömür Eyüp Kurum’un, prosedüre uygun davranarak namaza giden tüm öğrencilerden veli onaylı izin belgesi aldığı ve başlarına bir şey gelmemesi için onlarla birlikte namaza gittiği öğrenildi.

Yalanları ellerinde patladı

Akit’in ulaştığı Müdür Kurum, şunları söyledi: “Biz kıyı profilinde olan bir bölgedeyiz. Mesela ben Yahudi mahallesindeyim. İki yüz metre ileride Sinagog var. Mezun olduğum okulda müdürlük yapıyorum. Her hafta namaza, isteyen öğrencilerle gidiyorum. Özellikle yanlarında gidiyorum ki kaza bela bir şey olmasın diye, tedbir almaya çalışıyoruz. Ayrıca öğrencilerimizin veli onaylı izin belgesi var. Gelen çocuklar zaten ailelerin bilgisi dahilinde geliyor. Biz çok aleni bir şekilde söylüyoruz. Namaza gitmek isteyenler bize dilekçe verecekler. Velinin imzasının olduğu dilekçede, ‘Ben çocuğumu Cuma namazına göndermek istiyorum. ‘Dışarıda oluşabilecek her türlü olumsuz durumda sorumluluğu kendi üzerime alıyorum’ diye yazacak. Bununla ilgili Sol adlı haber sitesinin ne bir kanıt var ne bir velinin şikâyeti ne de bir belge var. Zorla kimseyi götürmeyiz. Öyle bir şey yapmayız.”