Solcuların çamur attığı Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi derece üstüne derece yaptı!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sadece öğrenciler değil aileleri ve okullarının yönetimleri de büyük bir heyecan yaşadı.

Binlerce öğrenci sonuçların açıklandığı ilk andan itibaren 'tercih' telaşına düşerken, YSK sonuçları çok sayıda okul için de önemli bir başarı göstergesi oldu.

Üniversite giriş sınavlarında başarılarıyla adından sıkça söz ettiren Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, her sene olduğu gibi bu yıl da YKS'de de büyük başarılara imza attı.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Ahmet Selim Gül, YKS Eşit Ağırlık puan türünde Türkiye 2.'si olurken onlarca öğrenci de Türkiye derecelerinde yerini aldı.

Kurulduğu günden bugüne adını başarıyla duyuran Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, üniversite yerleştirme sınavı sonuçlarından da başarılarla çıktı.

Okulun ilk 10'da 11 öğrencisi, ilk 20'de 17 öğrencisi, ilk 100'de 26 öğrenci, ilk 250'de 40 öğrencisi, ilk 500'de 54 öğrencisi, ilk 1000'de 74 öğrencisi ilk 5 binde 152 öğrencisi dereceye girdi.

Yıllara Yayılan Başarı

İkinci mezunlarını verdiği 1994 yılında Türkiye birincisi çıkaran okul, imam hatiplerin ülkenin geleceğinin dini, milli ve akademik temeller üzerine kurulduğunun adeta bir ispatı olarak öne çıktı.

Daha sonraki yıllarda benzer başarıların devam etmesi üzerine çok sayıda velinin, çocuklarını okutmak istediği bir okul haline geldiğini anlatan Okul Müdürü Mithat Tekçam, şunları söyledi:

"Okulumuz, nitelikli öğrencileri ile imam hatip liseleri arasında liderlik sancağını hep taşıdı. 28 Şubat döneminin yaşanmasıyla, kat sayı adaletsizliğiyle kaybettiği ivmesini arttırmak için mücadele eden Kartal İmam Hatip, artık yeniden eski başarılı dönemlerine kavuşmuş olmanın sevincini yaşıyor.

Her yıl yükselen üniversite giriş sınavı başarımızı bu yıl Türkiye ikinciliği ile taçlandırdık. 2017 yılında mezun vermeyen, hazırlık sınıfı okuyan ilk mezunlarını 2018 yılında verip, 2019 yılında da Türkiye ikinciliği derecesiyle tekrar o başarılı günlerine döndüğünü gösteren Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, öncü olma geleneğini devam ettirecek.

En yüksek puanı alan öğrencilerin tercih ettiği bir okuluz

Okulumuz, liselere geçiş sınavında en yüksek puanlı öğrencilerin tercih ettiği okul haline geldi.

Bizlere emanet edilen öğrencileri 5 yıl boyunca 4D dediğimiz dil, din, dünyayı tanıma ve davranış eğitimleriyle birlikte akademik olarak da alanında uzman öğretmenlerle üniversite sürecine hazırlıyoruz. Öğrencilerimizin elde ettiği başarı bizi mutlu ederken, onlar için sarf edilen çabanın sonucunu böyle almak aynı zamanda daha çok çabalamamız için bir vesile kaynağı oluyor.

Öğrencilerimizi tebrik ediyor, bu süreçte başta öğretmenlerimiz olmak üzere tüm emek verenlere teşekkür ediyorum. Bu başarılar 1985 yılında temelleri halisane atılan niyetin, gayretin ve emeğin sonucudur.

Her alanda başarı

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde milli eğitim müfredatının yanı sıra Uluslararası Bakalorya (IB) uygulandığını ve okulun bu alanda da başarısıyla gündeme geldiğini vurgulayan Tekçam, "Öğrencilerin entelektüel, sosyal, duygusal ve fiziksel yönlerini hedef alması için tasarlanmış IB programı, dünyanın öncü üniversitelerince tanınmış ve itibar görmekte. İkinci dönem IB mezunlarını bu yıl veren Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, yükseköğretim kurumlarına giriş sınavında elde ettiği mutlu edici sonuçların benzerini burada da yaşadı" dedi.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafızlık Kulübü çatısı altında isteğe bağlı olarak hafızlık eğitimini de görülüyor.

"2016 yılında IGCSE programından mezun olan ve IB DP programına devam eden öğrencilerin yüzde 96'sı, 2018 yılında girdikleri sınavlarda geçme notu olan 24 puanı aşarak başarılı olurken, 2019 yılında bu başarı yüzde 100 oldu" ifadesini kullanan Tekçam, şöyle devam etti:

"2018 yılında ve Türkçe, İngilizce, Arapça, 20. Yüzyıl Türkiyesi ve Biyoloji olmak üzere toplamda 5 dersten dünya ortalamasının üzerine çıkılırken, 2019 yılında Türkçe, Matematik, Fizik, Kimya, Arapça ve İngilizce olmak üzere toplamda 6 dersten dünya ortalamasının üzerine çıkıldı.

Girdiği her alanda adından sürekli başarı ile bahsettirenlerin okulu Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, IB alanında da bu geleneğini sürdürüyor. Kartal AİHL IB DP öğrencilerinden bazıları yıl içerisinde aldığı kabullerle dünyanın sayılı üniversitelerinde okuma hakkı kazandı."

Okulumuz kurslarıyla hazırlandık

2019 YKS'de Türkiye ikincisi olan Ahmet Selim Gül, "Kartal AİHL’de 5 güzel yıl geçirdik. Sınava hazırlık bunun küçük bir kısmıydı; belki hayatımızda daha derin etkiler bırakan, daha önemli kısımlar da vardı. Burada üniversite sınavında başarılı olmaktan çok daha önemli şeyler de kazandık. Üstüne sınavda da başarı gelince güzel oluyor tabii. Hocalarımız sağ olsun, bize yardımcı olmak için ellerinden geleni yaptılar. 11 ve 12. sınıflarda hazırlık için okulda kurs açıldı, faydasını gördük. Arkadaş ortamı da çok iyiydi, birbirimizi hep çalışmaya teşvik ettik. İnsanın, tembellik etmesini engelleyen arkadaşlarının olması büyük nimet. 5 yılın güzel geçmesi ve sonunda böyle taçlanmasında emeği olan herkesten Allah razı olsun" cümleleriyle başarısının sırrını anlattı.

Aynı sınavda Türkiye 10.su olan Mehmet Hasan Yacı ise başarısının ardından duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Yurda geldiğim ilk akşam hiç tanımadığım insanlarla geçecek olan 5 yılın asla bitmeyeceğini düşünmüştüm. Çok kısa bir süre sonra bu hiç tanımadığım insanlar benim ikinci ailem oldular, mutluluklarımı da üzüntülerimi de onlarla paylaştım. Onlarla yaptığım her işten inanılmaz zevk aldım, buna üniversite sınavı gibi yorucu bir süreç de dahil.

Bu zaman diliminde sorunlarımızı beraber aştık, elimizden geldiği kadar kimseyi geride bırakmamaya çalıştık. Sanıyorum ki kolektif bir başarı ancak böyle geliyor.

Alanının en iyisi olan hocalarla çalışma fırsatımız oldu, bunun için okul idaresine ne kadar müteşekkir olduğumu ifade etsem azdır. Biz okul olarak üniversite sınavına sadece 12. sınıfta hazırlanmıyoruz, alt dönemlerden itibaren doldura doldura geliyoruz ve özellikle 11.sınıfta tabiri caizse bu yarışa dahil oluyoruz. Denemeler, soru çözüm saatleri ve net hedefleri bunlar bizim için 11.sınıftan itibaren yoğun olarak karşılaşılan şeyler ve inanıyorum ki böyle olmasaydı bugün olduğumuz yerde olamazdık.

Her ne kadar başarıların üzerinde tek bir isim yazsa da aslında elde ettiğimiz başarılar sadece bir kişinin değil; bizim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan hocalarımızın, daima yanımızda olduğunu bildiğimiz ve bizi hep yüreklendiren, bize inanan kurs yönetimimizin ve her türlü sorunumuza çözüm bulmak için elindeki bütün imkanları ortaya koyan okul yönetiminin, kısacası Kartal Ailesinindir."

Emeğimizin karşılığını aldık

Sınavda Türkiye 13.'sü olan Rana Sökmen ise düşüncelerini şöyle ifade etti:

"Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden yeni mezun olmuş bir öğrenciyim.

Üniversite sınavının hayatımızın merkezinde olduğu son iki yılda, müfredatla hazırlanma anlamında en önemli adımlarımı okulumuz bünyesindeki kurs vesilesiyle attığımı söyleyebilirim.

Okulumuzdaki kurs yönetimi de müdürümüzün de desteğiyle gerek yetkin öğretmenlerle bizi buluşturma noktasında, gerekse düzenli olarak yapılan deneme sınavlarıyla son derece özverili bir çalışma yürüttü.

Bu sistematik ve teknik süreçle beraber terazinin bir diğer kefesinde bizi daha da yüreklendiren, başarabileceğimize inandıran ve maddi manevi her anlamda bizi desteklemeye son derece açık olan öğretmenlerimizle bu süreci yürütebilmek çok kıymetliydi. Şimdiyse elde edilen güzel sonuçlarda sene içerisindeki her emeği tekrar tekrar görebilmek mutluluk verici."

Kaynak: Yenişafak